La "alianza" entre Rusia e Irán: la unión que le hace la fuerza a Estados Unidos

Los drones usados para atacar a Ucrania serían provenientes de Irán, pese a que Moscú lo niega. Este lunes 17 de octubre se registró este ataque, que no solo causa estragos, sino que demuestra al mundo esta creciente cercanía entre Irán y el Kremlin, según un artículo del New York Times.

Irán, en la historia de las guerras, ha sido el país más aislado por ser un punto de estrategia. Rusia ha estado presente y constantemente buscando aliados para reforzar sus ataques y responder a las sanciones internacionales que a recibo.

Esta alianza no es clara, pero según un reporte del NYT, ambos países se encuentran en una crisis económica y política. Irán atendiendo las protestas en la calle en contra del gobierno y Rusia intentando continuar una guerra, aunque no cuente con los insumos necesarios.

La "alianza" o "fraternidad, como la llama el medio estadounidense, entre estos dos países se ha desarrollado por años. El presidente Putin repartió la fuerza aérea rusa en Siria (2015) en contra del presidente Bashar al-Assad. Desde entonces, ambos países han trabajado para construir armamento y herramientas para combate, incluyendo aviones y uniendo ambas fuerzas militares para estrategia. Siria significa un punto medio para los dos países, pues al poder tomar control sobre este país, debilitan los esfuerzos de Estados Unidos y el mundo.

El pasado lunes por medio de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negaron haber vendido armas a Rusia. Aunque se había registrado por canales de comunicación la existencia y destino de estos drones, se negó una vez más ante la acusación.

Irán niega las acusaciones de ayudar a Rusia en sus esfuerzos para continuar la guerra, pero le muestra al mundo que tiene el poder militar y la inteligencia para vender armas de esta potencia. “Muestra que las políticas de máxima presión de Occidente para aislar a Irán no han funcionado”, según el New York Times.

También, ambos países han encontrado un punto medio para el manejo de energía, petróleo y gas. Rusia habría trabajado para instalar una planta en Irán, pero se ha retrasado por cuestiones de sobre costos y tensiones con otros países.

Según South China Morning Post, las fuerzas de Ucrania han derribado alrededor de 37 drones “kamikaze” el pasado 17 de octubre, donde murieron 19 personas. Este tipo de estrategia se le llama “Kamikaze” por los aviones japoneses; estos drones fueron dirigidos a espacios públicos en donde se presentaron explosiones que los soldados ucranianos intentaron apaciguar.

Ukrainian forces say they shot down at least 37 ‘kamikaze’ drones during Russia’s deadly strikes in Kyiv on October 17, 2022, that killed at least 19 people. pic.twitter.com/NBpCLA1Aau