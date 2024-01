Capitolios de seis estados en EE. UU. fueron evacuados por múltiples alertas de bomba

Los capitolios de al menos seis estados de Estados Unidos fueron evacuados este miércoles 3 de enero por múltiples alertas de bomba provocadas por correos electrónicos amenazantes, informaron las autoridades y medios locales.

Según esas fuentes, no se encontraron explosivos ni objetos peligrosos cuando la Policía evacuó y registró los edificios oficiales, que albergan la legislatura estatal y las oficinas del gobernador, de los estados de Connecticut, Georgia, Kentucky, Míchigan, Misisipi, Oklahoma y Montana.

“Aunque todo el mundo está a salvo, la KSP (Policía Estatal de Kentucky) ha pedido que se evacúe el Capitolio estatal y está investigando una amenaza recibida por la Oficina del Secretario de Estado”, escribió el gobernador Andy Beshear, en la red social X.

While everyone is safe, KSP has asked everyone to evacuate the state Capitol and is investigating a threat received by the Secretary of State’s Office. We are aware of similar threats made to other offices across the country. 1/2