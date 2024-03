El terrible momento en el que un hombre atropelló a 19 personas e intentó huir

Un terrible hecho se registró en la tarde de este viernes primero de marzo en Polonia, donde un hombre de 33 años embistió con su vehículo a decenas de personas y 19 de ellas resultaron heridas. Dos están en estado crítico y afortunadamente las autoridades locales lograron la captura del sujeto que intentaba huir.

Al menos 19 personas resultaron heridas este viernes cuando un vehículo chocó con otros coches y embistió a viandantes en la ciudad de Szczecin, en el noroeste de Polonia, informaron las autoridades, que descartaron el móvil terrorista.

"Entre los heridos hay seis niños. Dos heridos están en un estado crítico", declaró el gobernador regional Adam Rudawski, quien agregó que el conductor fue detenido después de haber intentado huir.

Según se puede apreciar en las imágenes compartidas en redes sociales, este sujeto se transportaba en altas velocidades y ante la presencia de numerosos peatones en una vía principal, el hombre no tuvo problema y los embistió dejando una gran cantidad de heridos.

El portavoz de la policía local, Pawel Pankau, indicó que el conductor del vehículo es un ciudadano polaco de 33 años, y añadió: "No fue un acto terrorista".

#BREAKING: At least 14 people injured, including 3 children, after a car drove through a group of pedestrians in Szczecin, Poland; suspect in custody.#Poland #Szczecin #CarAccident #PolandNews pic.twitter.com/IVXVtaEc3D