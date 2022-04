Autoridades refuerzan la censura sobre el misterio del avión que se estrelló en China

Las causas del accidente aéreo más mortífero que ha sufrido China en décadas siguen siendo un misterio. Por su parte, las autoridades dieron pocos detalles de la investigación preliminar publicada el miércoles y reforzaron la censura, un mes después del desastre. Inmediatamente después de que el avión se estrellara, el Partido Comunista Chino se apresuró para controlar la información al respecto, poniendo en marcha toda su maquinaria, a medida que medios de comunicación y los residentes locales se apostaban en el lugar.

Hasta ahora ha mantenido su control sobre las informaciones, mientras la investigación preliminar deja aún varias preguntas clave sin respuestas. El vuelo 5735 de China Eastern viajaba desde Kunming (suroeste) hacia Guangzhou (sur) a una altura de 29.000 pies, pero se precipitó el 21 de marzo contra una colina boscosa y las 132 personas a bordo murieron.

Pekín debía presentar un informe preliminar a la Organización Internacional de Aviación Civil en 30 días. Según este informe, los investigadores no encontraron evidencia de "ninguna anormalidad", indicó el miércoles la administración china de aviación civil (CAAC). Sin embargo, el regulador señaló que no difundirá el informe preliminar y que la investigación completa puede tardar años.

En un comunicado, el CAAC señaló que el personal cumplió con los requerimientos de seguridad antes de despegar, que el avión no portaba ninguna sustancia peligrosa y que no pareció toparse con inclemencias climáticas. No se detalló ninguna razón sobre por qué el avión simplemente se desplomó ni se publicaron detalles sobre el contenido de las dos "cajas negras" que fueron recuperadas. Estos dos dispositivos que registran las conversaciones en la cabina y los parámetros del vuelo están siendo analizados en un laboratorio estadounidense con la ayuda de investigadores del gobierno de Washington.

China impone un bloqueo informativo

Después de que el avión se precipitara en la ciudad de Wuzhou, las autoridades acordonaron rápidamente el área y varios agentes vestidos con trajes militares dejaron el acceso de los periodistas de la AFP. Todos los intentos por contactar con los familiares de las víctimas fueron en vano y éstas fueron alojadas en hoteles fuertemente vigilados, bloqueando el acceso de los medios.

Los medios estatales centraron la cobertura en los esfuerzos del rescate y los pocos medios que publicaron detalles sobre los fallecidos recibieron críticas online de quienes los acusaron de explotar la tragedia. En tanto, el regulador de internet de China anunció que eliminó grandes cantidades de información ilegal sobre el accidente en el controlado espacio virtual de China y la etiqueta relativa al vuelo fue aparentemente censurada.

La estrategia de Pekín sobre la comunicación de la tragedia ha sido centrarse en las acciones del gobierno y de "restar importancia a las emociones", indicó David Bandurski, director del Proyecto de Investigación sobre Medios Chinos de la Universidad de Hong Kong. El mayor escrutinio público sobre el avión ayuda a explicar los intentos de Pekín de dirigir la narrativa en torno al accidente, dijo Margaret E. Roberts profesora asociada, experta en censura china en la Universidad de California, en San Diego, en Estados Unidos.