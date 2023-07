¿Cómo obtener la visa de oro para vivir e invertir en Portugal?

Muchas personas desean salir del país para encontrar mejores oportunidades laborales y tener condiciones de vida más favorables. Si usted desea emigrar a Europa y aún no conoce cómo puede obtener la documentación necesaria, esta información le puede interesar.

Uno de los destinos más atractivos para los turistas es Portugal debido a su clima, sus bellos paisajes, su gastronomía y las oportunidades de trabajo que le ofrece a los inmigrantes.

Es por esta razón que el país pone a disposición de los usuarios su programa Golden Visa, mediante el cual se puede obtener la ciudadanía invirtiendo en finca raíz y en otros tipos de activos avalados por el Gobierno.

La gran ventaja de la Golden Visa es que no solo le brinda la oportunidad al postulante de obtener la ciudadanía en Portugal, sino también a su núcleo familiar, además de los beneficios que implica. No obstante, la inversión no es el único requisito para obtener este documento.

Requisitos para obtener visa

La norma de la Golden Visa de Portugal funciona bajo el decreto reglamentario número 84/2007, de 5 de noviembre; la Ordenanza número 305-A/2012, del 4 de octubre y la Orden número 2360/2017, del 20 de marzo.

El programa, que rige desde el año 2012, estipula que para conseguir la ciudadanía se debe realizar una inversión mínima de 280 mil euros (1.206 millones de pesos) en un periodo de por lo menos cinco años.

Cabe resaltar que este valor aplica para los lugares de baja densidad poblacional y que entre más alta sea esta cifra del lugar en donde se desee residir mayor deberá ser la inversión.

También es importante mencionar que no se puede hacer la inversión el proyecto, sino que el sector en donde se vaya a destinar el dinero debe ser calificado por el Servicio de Inmigración y Fronteras de Portugal (SEF).

Adicionalmente, los requisitos básicos son que los bienes hayan sido obtenido legalmente, ser mayor de 18 años y no tener antecedentes penales.

¿Cómo aplicar?

Una vez haya analizado los requisitos y haber realizado la inversión, puede hacer la aplicación a la visa ante la SEF. Para ello deberá ingresar a la página web www.ari.sef.pt.

En el portal web se le indicarán los pasos a seguir y la información que debe diligenciar. Primero deberá seleccionar el tipo de sujeto que requiere el documento y, posteriormente, llenar el formulario.

Una vez completado, envíe la solicitud y pague la tarifa que allí le indiquen. Luego de haber realizado estos pasos y de que la SEF haya confirmado el trámite deberá agendar una cita, para lo cual se necesitarán sus datos biomédicos y las copias de los documentos pertinentes.