Conductor apuñaló a pasajero por pagarle con tarjeta de crédito

En Chile un hombre pidió un servicio de carro y al momento de hacer el pago tuvo un problema con el conductor, al punto que el hombre terminó con tres puñaladas en su cuerpo porque no le querían aceptar el pago con tarjeta de crédito.

Según cuenta Felipe Ramírez, la víctima, los hechos ocurrieron en la madrugada y por eso pidió servicio, pero durante el recorrido el conductor le exigió que el pago debía ser en efectivo, pero él se negó porque ya había pagado la carrera con tarjeta de crédito. Y ahí empezó el problema.

Así ocurrieron los hechos en Chile

En medio del viaje, Ramírez asegura que el conductor le insistió el dinero en efectivo, porque según él “a mí la tarjeta no me llega, no son mis datos, le llega a otra persona”, pero el pasajero le reiteró que eso no era problema de él y que el servicio ya estaba pagado.

Tras un tiempo de viaje, Ramírez decidió bajarse del auto, al presentir que algo malo podría pasar. Pero luego el conductor paró en un semáforo, descendió del vehículo y lo abordó, exigiéndole el pago del servicio.

“Cierro la puerta, empiezo a caminar y se me tira y me dice ‘¿a dónde vas, mamahuevo?’”, y en ese momento el conductor sacó un arma y lo apuñaló en tres ocasiones.

“Después de la adrenalina, siento que estoy empapado con sangre y empiezo a llamar una ambulancia”, contó la víctima que terminó con heridas en el abdomen, hombro y cara.

