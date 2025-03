Corte confirma prohibición de la ley invocada por Trump para expulsar migrantes

Este miércoles 26 de marzo, una corte de apelaciones rechazó la posibilidad de levantar la orden judicial que prohibió la deportación de migrantes a través de la ley 1798.

La migración ha sido uno de los pilares en el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Por eso, hace algunos días invocó una ley de hace siglos con la que buscó acelerar la expulsión.

¿Por qué prohibieron la ley?

El gobierno norteamericano designó al Tren de Aragua como una organización terrorista conformada con miles de miembros que han ingresado a Estados Unidos. Además, está aliado con organizaciones narcotraficantes provenientes de México.

Por eso, el mandatario invocó la ley, la cual permite expulsar personas de manera más rápida. “Ordeno que todos los enemigos extranjeros descritos en la sección 1 de esta proclamación estén sujetos a aprehensión, detención y expulsión inmediatas y, además, no se les permitirá residir en los Estados Unidos”.

Las últimas veces en las que se implementó fueron en las guerras mundiales. La decisión de Trump generó polémica, especialmente por los cuestionamientos que hubo acerca de los extranjeros expulsados.

Horas después, el juez federal James Boasberg emitió una orden con la que suspendió la medida, la cual criticó por la decisión apresurada que se tomó para expulsar en poco tiempo a estas personas.

¿Quiénes fueron los jueces?

El magistrado sostuvo que no todos los extranjeros que cobijaba la medida hacen parte del Tren de Aragua.

Para conocer el futuro de la medida, se organizó una corte de apelaciones conformada por tres jueces. Tres votaron a favor de mantener la prohibición, mientras que uno consideró que la ley debería seguir aplicándose. Los jueces fueron Patricia Millett, Karen Henderson y Justin Walker.

Por un lado, Millett consideró que el Gobierno no le brindó a los migrantes algún mecanismo para impugnar la decisión, por lo que no pudieron demostrar que no hacían parte del Tren de Aragua. Henderson sostuvo lo mismo y votó en contra de la solicitud, mientras que Walker respaldó a Trump.