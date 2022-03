En video: la persecución a la estrella de la UFC Conor McGregor en Irlanda

La estrella de la UFC, el irlandés Conor McGregor ha sido noticia mundial nuevamente por sus malos comportamientos fuera de los octágonos y esta vez la persecución policial en Irlanda quedó registrada en video, el cual fue difundido por algunos medios de comunicación internacionales.

Según informó CNN, al luchador de la UFC se le imputaron cargos de conducción temeraria el pasado martes luego de que supuestamente se dirigiera al gimnasio. Karen Kessler, portavoz de McGregor, dijo: "El señor McGregor conducía hacia el gimnasio cuando Garda lo detuvo por presuntas infracciones de tráfico. Pasó las pruebas de drogas y alcohol realizadas en la estación".

De igual manera, tras el incidente, la policía irlandesa también se pronunció: "El hombre fue llevado a la estación de Lucan Garda, donde más tarde fue acusado. Ha sido puesto en libertad en espera de una comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Blanchardstown en una fecha posterior", comunicó la Garda, como se le conoce a la policía nacional irlandesa.

En las imágenes difundidas por redes sociales se observa a Conor McGregor conduciendo un automóvil de alto calibre.

"¡Arriba Mac!", dicen las personas que grabaron el video mientras se observa como una patrulla de la policía irlandesa persigue al luchador.

