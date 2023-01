No se mueve un avión: crisis en los vuelos de Estados Unidos por falla en sistema

Los vuelos en Estados Unidos se retrasaron este 11 de enero de 2023 y los aeropuertos se vieron en la obligación de pedir a los pasajeros que consultaran con sus aerolíneas para obtener actualizaciones, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) se apresuraba a solucionar una interrupción del sistema.

Desde la FAA señalaron que se estaba trabajando para restaurar un sistema que alerta a los pilotos sobre peligros y cambios en las instalaciones y procedimientos del aeropuerto que habían dejado de procesar información actualizada.

También dijo que había ordenado a las aerolíneas que pausaran todas las salidas nacionales hasta las 9:00 de la mañana para permitir que la agencia valide la integridad de la información de vuelo y seguridad.

