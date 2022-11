Un llamado a la calma: el mensaje del primer ministro polaco tras ataque ruso

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, pidió este martes a la población mantener la calma tras la caída de supuestos misiles de fabricación rusa que dejaron dos muertos en un poblado cercano a la frontera con Ucrania.

"Llamo a todos los polacos a mantener la calma ante esta tragedia (...) Debemos ejercer la moderación y la precaución", declaró Morawiecki tras reuniones de emergencia del gobierno en Varsovia.

Estas declaraciones se dieron luego de que un proyectil de fabricación rusa cayera este martes en Polonia y matara a dos personas en el pueblo fronterizo de Przewodow.

Premier @MorawieckiM: Apeluję do wszystkich Polaków, by zachować spokój i szczególną ostrożność wobec prób dezinformacji. Musimy być gotowi na fake newsy oraz ataki propagandowe i informacyjne. Chaos to broń, którą posługuje się Rosja. Musimy opierać się wyłącznie na faktach.