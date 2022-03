"Descocainizar a Colombia", la sugerencia de Diosdado Cabello para intervenir el país

Durante su intervención en el encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Cabello afirmó que le han sugerido una intervención similar a la de Rusia a Ucrania, pero en Colombia y para "descocainizar" el territorio Nacional.

El segundo al mando del régimen venezolano se pronunció frente a lo que sucede en Ucrania y afirmó que entre más tiempo pase “va a ser peor para los nazis de Ucrania, la desnazificación y la desmilitarización será de raíz”.

Adicionalmente, Cabello expresó que "Rusia ha sido vendida en los grandes medios como agresor, cuando en realidad la agredida es Rusia". También, destacó, que el mundo se estremece por errores de cálculos, de los que subestimaron al país invasor, "le tocará a Rusia dos veces acabar con el nacizmo del mundo". Expreso su apoyo a la intervención, afirmando que

El trabajo del mundo entero lo está haciendo Rusia solo

Estas declaraciones se dan luego del acercamiento de Nicolás Maduro con representantes del Gobierno estadounidense y los rumores de un posible restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Sin embargo, Cabello aseguró que "el mundo sabe que la persecución de Estados Unidos ha sido sin ningún tipo de pruebas, pero aquí sí hay pruebas de gente de la oposición con el narcotráfico".

Durante su discurso también se refirió a la polémica desatada por el presunto fraude electoral en las pasadas elecciones legislativas de Colombia y las supuestas acusaciones que se hicieron sobre el gobierno de Venezuela, por haber apoyado esto.

Cabello respondió que Petro no es su candidato. Afirmó también que "Uribe no quiere reconocer que el pueblo habló y está hablando, el Gobierno que asuma tendrá que rendirle cuentas al pueblo, a los colombianos y colombianas; nosotros no tenemos candidato en Colombia"

"El único candidato en Colombia de nosotros es el pueblo colombiano, el pueblo que sufre, el pueblo maltratado", @dcabellor. #PuebloAlegreYEnPaz pic.twitter.com/ayOcc7gTWl — PSUV (@PartidoPSUV) March 21, 2022

Finalmente, resaltó también temas relacionados con la nación. Señaló que Venezuela tiene uno de los mejores resultados en el tratamiento del covid-19 y también habló sobre la creación de una oficina Nacional que permita la evaluación de los activos de la oposición y de cualquier ciudadano venezolano.