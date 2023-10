Falleció Dorothy Hoffner, la mujer de 104 años que saltó de paracaídas hace una semana

Hace casi una semana el nombre de Dorothy Hoffner fue noticia. Esta mujer, oriunda de Chicago, tenía 104 años y a su edad saltó de un avión rompiendo el récord mundial para el paracaidista más longevo del mundo. Desafortunadamente, falleció mientras dormía el pasado 9 de octubre.

En contexto: Mujer de 104 años rompe Récord Guinness tras saltar en paracaídas

De acuerdo con el testimonio que dio un allegado de la adulta a The New York Times, aún no se ha determinado la causa de la muerte.

Con 104 años, Dorothy Hoffner saltó de paracaídas

El domingo 1 de octubre, Hoffner dejó su andador para realizar un salto en tándem de 13.500 pies desde un avión en Skydive Chicago en Ottawa, Illinois.

“Es realmente una sensación maravillosa sentir la tierra debajo de ti”, dijo en ese momento. “Cuando te sientes bien, puedes hacer estas cosas. A veces, tienes miedo o miedo de hacerlo, pero si te sientes bien, hazlo”, agregó.

Hoffner fue recibida con un gran aplauso una vez que sus pies regresaron a tierra firme, a pesar de que ella no vio a qué se debía tanto alboroto. Incluso, de acuerdo con el diario citado, la mujer dijo que solo le gustaba la atención internacional porque era una oportunidad para conocer gente nueva. A ella no le interesaba hablar de su vida.

Lo que se sabe sobre ella es poco: creció en una familia con una difícil condición económica, no podía pagar la universidad y trabajó en una compañía telefónica. No se casó ni tuvo hijos y le encantaban las aventuras extremas, los viajes y las vacaciones. Vivía en un centro para personas mayores en el que, dicen, era muy amiga de todos.

Dorothy Hoffner podría lograr récord

El Guinness World Record asistió al salto de Hoffner, pero aún debe completar el proceso de certificación del mismo. El premio actual lo batió en mayo de 2022 la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 años.