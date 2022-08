Elon Musk enciende polémica por la construcción de aeropuerto privado y esto respondió

En la última semana saltó un rumor en Estados Unidos y que encendió un poco de polémica por el supuesto proyecto de Elon Musk para construir un aeropuerto privado en las cercanías de la ciudad de Austin, en Texas.

La mayoría de sedes principales de las empresas del multimillonario dueño de Tesla están ubicadas en los alrededores de Austin y no contento con eso, estaría buscando construir otra gran empresa comercial en dicho estado y que sería de beneficio para todas sus marcas.

Este nuevo proyecto sería la construcción de un aeropuerto privado, que según reportó el medio Austonia, tendría como meta principal facilitarle los desplazamientos a Musk y otros empresarios desde la Gigafábrica, sede principal de Tesla, hacia otros lugares, como por ejemplo algunas oficinas de SpaceX y The Boring Company, que están situadas en el centro de Texas.

De acuerdo al portal en mención, todavía "se desconoce el horario y la ubicación exacta", pero todo indica que no sería en Austin, sino en Bastrop, también en el estado de Texas.

Sin embargo, tanto fue el revuelo que causó esta noticia, que el mismo Elon Musk apareció en su cuenta de Twitter para anunciar que se trata de una información falsa y que no tiene pensado construir ningún aeropuerto privado y menos con ese fin, pues la sede principal de Tesla está ubicada muy cerca del aeropuerto internacional de Austin.

"No es cierto. Tesla está a 5 minutos del aeropuerto internacional de Austin. Sería una tontería construir otro aeropuerto privado, sin embargo, el aeropuerto comercial existente necesita otra pista, ya que Austin está creciendo rápidamente", aseguró el multimillonario empresario estadounidense.

Not true. Tesla is 5 mins from Austin International airport. Would be silly to build another private airport, however the existing commercial airport needs another runway, as Austin is growing fast!