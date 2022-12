¡Elon Musk perdió! Usuarios votaron por su renuncia a Twitter

Elon Musk, quien compró Twitter 44.000 millones de dólares en octubre, decidió el domingo publicar una encuesta preguntando a los usuarios si debería renunciar o no como jefe de la red social y asegurando que cumpliría con los resultados.

Pues bien, más de 17 millones de usuarios de Twitter votaron y más de la mitad se inclinó por la salida de Musk. El 57,5% voto ‘sí’ y el 42.5% por el ‘no’. Hasta el momento el magnate sudafricano no ha reaccionado a los resultados.

Sin embargo, en intercambios con usuarios después de publicar la encuesta, afirmó que no tenía un sucesor en mente y renovó sus advertencias de que la plataforma podría estar en camino a la bancarrota.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.