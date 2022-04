Embajada de Rusia acusa a Duque de aumentar tensión entre los países

El embajador ruso Nikolay Tavdumadze acusó al Gobierno colombiano de intentar “generar tensión o agudizar” las relaciones entre ambos países con el fin de perjudicarlas, debido a los pronunciamientos del presidente Iván Duque en días anteriores ante la comunidad internacional, donde calificó las operaciones de Rusia en Ucrania como un ‘genocidio’ y además aseguró que se están cometiendo ‘hechos fratricidas’.

El jefe de la delegación rusa en Bogotá, agregó que esto va en contra de los intereses de los dos “pueblos unidos”. Además, en declaraciones anteriores, la embajada se había dirigido a Duque: “en Rusia a los amigos solemos decir la verdad", haciendo referencia a los cuestionamientos que hizo Moscú al Gobierno de Colombia por los pocos avances en la implementación de los acuerdos de paz, lo que desató la controversia entre ambas naciones ante la ONU.

Discusión de Colombia y Rusia en el Consejo de Seguridad

En medio de la última intervención del presidente colombiano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Duque se enfrentó a fuertes críticas debido a su denominada ‘Política de Paz con Legalidad’. La delegación rusa declaró su preocupación por la poca ejecución en los acuerdos de paz firmados en La Habana.

“Su administración ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz. En lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz con legalidad. El uso de este término demuestra que una reconciliación en su país no se ha conseguido" aseguró su portavoz, Vasili Nebenzia, frente a los demás participantes del Consejo de Seguridad, “el principal problema sigue siendo que el gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad física de los firmantes del acuerdo, ni de los líderes comunitarios", calificando además de “fracasos importantes en el país”, a lucha contra en narcotráfico y la sustitución de cultivos ilícitos.

Dichas declaraciones no fueron muy bien recibidas por el líder colombiano, que posteriormente intervino y respondió tajantemente a Rusia, haciendo un llamado “a la congruencia y a la autoridad moral”, y le pidió también a quienes estaban “lacerando a un pueblo inverne”, no dar lecciones de paz. En su anuncio, Duque se unió a Estados Unidos y Canadá en el uso del término ‘genocidio’, una premisa que los países latinoamericanos han evitado utilizar, debido a la rigurosidad que se debe tener en la definición legal de un crimen que aún no se ha comprobado sustancialmente por la comunidad internacional.