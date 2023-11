Estados Unidos celebra el día de Acción de Gracias con fuertes medidas de seguridad

Los estadounidenses celebran este 23 de noviembre el Día de Acción de Gracias con medidas de seguridad reforzadas y una gran tensión por el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, que podría ensombrecer unas fiestas normalmente alegres.

Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

La guerra en Oriente Medio ha llevado a las autoridades a extremar las precauciones en aeropuertos y centros comerciales de todo Estados Unidos y a lo largo del recorrido del desfile de Macy's del Día de Acción de Gracias en Nueva York.

El Día de Acción de Gracias, rito estadounidense por excelencia, reúne a familias y amigos para cenar pavo y ver el desfile y el fútbol americano por televisión. También marca la semana más intensa del año para los viajes y el inicio de la temporada de compras navideñas el Black Friday, el día después. Ambos se consideran indicadores de la salud de la economía.

No obstante, este año la festividad tiene como telón de fondo una guerra que ha provocado un aumento del antisemitismo y la islamofobia en Estados Unidos. El FBI ha advertido al Congreso de que la amenaza de atentados terroristas es la más alta en casi una década.

Como reflejo de la ansiedad, un aparatoso accidente vehicular en un puente fronterizo entre Estados Unidos y Canadá hizo saltar las alarmas el miércoles, antes de que las autoridades anunciaran que no había conexión con el terrorismo.

Al ser preguntado por las protestas que pudieran desarrollarse durante el desfile de Macy's, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo a la prensa que la ciudad respeta el derecho a la libertad de expresión, pero que no toleraría ninguna perturbación.

"No se va a destruir la propiedad, no se va a herir a la gente", dijo Adams el miércoles. La policía de Nueva York indicó que no tiene conocimiento de ninguna amenaza específica o creíble.

Adams animó a los neoyorquinos y a los visitantes de la ciudad a gastar dinero y "comprar hasta caer rendidos", pero la ralentización de la demanda económica preocupa a los minoristas, que temen que la temporada navideña resulte deslucida.

Así celebran Acción de Gracias en EE. UU.

Luffy’s hat on the ‘ONE PIECE’ balloon got burst at the Thanksgiving Parade. pic.twitter.com/V20Oujkgz4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 23, 2023

What we're thankful for:



🌸 Eevee



⚡️ Pikachu



🥰 and you!



Hope you enjoyed the @Macys Thanksgiving Day Parade, Trainers!#MacysParade pic.twitter.com/a9NYuCoZys — Pokémon (@Pokemon) November 23, 2023

🚨🇺🇸🇵🇸 Macy's Thanksgiving Day Parade SHUT DOWN by Pro-PALESTINE Protestors.

pic.twitter.com/kNBPNsHePF — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 23, 2023