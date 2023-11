Hamás liberará a 14 rehenes israelís a cambio de 40 presos palestinos

La guerra entre Israel y Palestina ha generado gran preocupación a nivel mundial. Tras la ofensiva del grupo terrorista islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, no han cesado por ataques y bombardeos, lo que ha dejado miles de civiles muertos y otros cientos de damnificados.

Ante las constantes peticiones de un cese al fuego por parte de entidades y figuras internacionales, el movimiento islamista Hamás liberará este sábado a más rehenes israelíes a cambio de presos palestinos, en el segundo día de una tregua temporal que da un respiro a los habitantes de la Franja de Gaza tras siete semanas de guerra.

Las autoridades israelíes anunciaron que 14 rehenes secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza serán liberados este sábado a cambio de 42 prisioneros palestinos.

La tregua de cuatro días prorrogable, obtenida el miércoles por Catar con el apoyo de Estados Unidos y Egipto, prevé la liberación de 50 rehenes israelíes cautivos en Gaza y de 150 palestinos presos en Israel.

El pasado viernes 25 de noviembre, miembros armados y uniformados de Hamás entregaron un total de 24 rehenes -13 israelíes, diez tailandeses y un filipino- al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para ser llevados a Israel a través de Egipto. Por su parte, Israel excarceló a 39 palestinos presos en sus cárceles.

"Es sólo el comienzo, pero hasta ahora va bien", dijo el viernes el presidente estadounidense, Joe Biden, quien argumentó que existían "posibilidades reales" de prolongar la tregua pactada.

"Quedan aproximadamente 215 rehenes en Gaza", declaró el portavoz del ejército israelí, Doron Spielman. "En muchos casos no sabemos si están vivos o muertos", admitió

El estado de salud de los liberados

En Tel Aviv, los rostros sonrientes de los rehenes liberados eran proyectados en la fachada del Museo de Arte, con las palabras: "Estoy de vuelta en casa".

Cerca de un hospital en las afueras de la ciudad, algunas personas allí congregadas aplaudieron y ondearon banderas israelíes al aterrizar dos helicópteros que llevaban a los rehenes liberados.

"Estoy contento de haberme reencontrado con mi familia", dijo Yoni Asher, que se reencontró con su mujer y sus hijas de dos y cuatro años secuestradas, en un video difundido por el Foro de Familias de Rehenes.

"Pero no hago ninguna fiesta, no lo celebraré hasta que los últimos rehenes no vuelvan a sus casas", agregó.

La portavoz del hospital Schneider declaró que los cuatro niños y las cuatro mujeres liberados e ingresados en el centro estaban con sus familias, "rodeados de equipos médicos y psicosociales", y que su estado era "bueno".

Los otros rehenes liberados, cinco mujeres de avanzada edad, se encuentran "en estado estable" en el hospital Wolfson de Jolón, cerca de Tel Aviv, donde reciben cuidados adaptados también rodeadas de sus familias, según el portavoz del centro.

El 7 de octubre, los milicianos del movimiento palestino Hamás mataron a 1.200 personas y secuestraron a alrededor de 240 en el peor ataque en suelo israelí en la historia del país.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que su objetivo era liberarlos a todos. Antes de este acuerdo, Hamás había liberado a cuatro rehenes y el ejército israelí había rescatado a otro y hallado dos cadáveres en Gaza.