La historia del hombre que murió congelado intentando ver a su familia en víspera de Navidad

La tormenta Elliot, que tiene azotada algunas ciudades de Estados Unidos, ha causado graves emergencias y ha dejado al menos 50 personas muertas.

Además, ha provocado que las aerolíneas cancelaran más de 5.000 vuelos en todo el país norteamericano.

Según algunos informes, la tormenta trajo consigo una triple amenaza de fuertes nevadas, vientos huracanados y frío intenso. Incluso, varios estados se han declarado en emergencia, entre ellos, Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte. Se estima que la ola de frío llegue hasta el sur de Texas.

Los meteorólogos de AccuWeather advirtieron que la tormenta podría convertirse rápidamente en lo que se conoce como un “ciclón bomba”, cuando la presión cae y una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido.

Por otro lado, los reportes de carreteras cubiertas de nieve llegan de todo el país y los medios de comunicación informaron de numerosos accidentes. Además, se han conocido casos de personas que son halladas sin vida al interior de sus automóviles y debajo de grandes montañas de nieve.

Hombre falleció en víspera de Navidad intentando reunirse con su familia

Entretanto, en las recientes horas se conoció la triste historia detrás de un hombre que fue hallado muerto en Misisipi.

Según información, el sujeto fue identificado como Charles Wilson Ligon, de 57 años, un habitante de calle que, al parecer, falleció intentando llegar a ver a su familia para Navidad.

Los hechos se registraron el pasado 26 de diciembre cuando un grupo de personas, que había realizado un viaje de cacería, regresaban a su destino. Una vez encontraron el cuerpo, dieron aviso a las autoridades.

El forense del condado de Pearl River, Derek Turnage, reveló que el hombre de 57 años murió congelado por la exposición al frío y las fuertes temperaturas. Además, aseguró que Charles llevaba años viviendo en la calle y que, por eso, no contaba con los recursos para acceder a un tiquete de bus o a un vehículo.

“Pudimos avisar a los familiares y era evidente que la familia estaba intentando colaborar con él para que regresara a Tennessee. Pero no tenía medios para conseguir un billete de autobús o que le enviaran dinero. Él no tenía una identificación actual, por lo que no podía hacer esas cosas. La familia estaba luchando para llevarlo allí”, detalló el forense.

Finalmente, Derek reveló que el hombre solo tenía una chaqueta y un celular cuando lo encontraron. “Pudimos acceder a su teléfono y determinar un período de tiempo en el que se había estado comunicando con una familia”.