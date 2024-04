La presidenta de Perú, Dina Boluarte, asistió al primer interrogatorio por el Rolexgate

Este viernes, por primera vez, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presentó ante la justicia de su país para aclarar el escándalo conocido como Rolexgate. La mandataria es investigada por presunto enriquecimiento ilícito debido al uso de relojes y joyas de lujo que no declaró como parte de su patrimonio cuando se posesionó.

Le puede interesar: Perú emitió una alerta epidemiológica advirtiendo golpes de calor por altas temperaturas

La justicia puso la lupa en la presidenta después de que el medio de comunicación La Encerrona, de Perú, publicó que utilizó distintos relojes Rolex en actividades oficiales a las que acudió como Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo e Inclusión.

Antecedentes del Rolexgate por el que es investigada la Presidenta de Perú

El 30 de marzo, las autoridades peruanas allanaron la casa y el despacho presidencial de Dina Boluarte. La razón fue la búsqueda de los tres relojes Rolex que se le vieron tras la denuncia del medio de comunicación.

Los fiscales le hicieron una solicitud específica: que presente recursos que avalen su compra o que, en caso de no tenerlos, explique cuál es su procedencia.

Lea también: Fiscalía de Perú pidió 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo

Aparte de los tres relojes en cuestión, la justicia peruana dio a conocer que también le pedirá que brinde información esclarecedora acerca del origen de depósitos bancarios que suman 269 mil dólares, mientras que fue Ministra. Además, que haga lo mismo con una pulsera Cartier que se le identificó y joyas que se considera que alcanzan un valor de hasta 500 mil dólares.

¿Qué dijo la Presidenta de Perú?

Desde que inició la investigación que está en curso, la presidenta Dina Boluarte ha negado cometer actos ilícitos. Así mismo, ha expresado que todo se trata de una jugada sucia para debilitar su Gobierno.

Incluso, luego de que su primera jornada indagatoria terminó, la mandatara tomó la decisión de dirigirle unas palabras a los habitantes peruanos. “Sé que ustedes están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas, después de tantas noticias tendenciosas y falsas”, empezó afirmando.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo, Wilfredo Oscorima, me prestó. Quizá el ánimo de querer representar bien a mi país me llevó a aceptar ese préstamo, pero ya los he devuelto”, añadió.