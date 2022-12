Autoridades evacúan ciudad de Petra, en Jordania, por graves inundaciones

Una grave emergencia se registra en Jordania, en donde las autoridades tuvieron que evacuar a turistas y cerrar las carreteras aledañas a la ciudad arqueológica de Petra, una de las siete maravillas del mundo.

Debido a los fuertes aguaceros que se han presentado en las últimas horas, los organismos de turismo pidieron la evacuación de cientos de visitantes, pues el agua de las montañas que rodean a la ciudad terminaron cayendo al interior de esta.

Una fuente oficial de Jordania informó que por lo menos tres personas resultaron heridas luego de que un autobús se volcara como consecuencia de las lluvias, en inmediaciones a este atractivo turístico.

El vehículo se dirigía a la Universidad Al-Hussein Bin Talal, pero en medio del camino fue arrastrado por una corriente de agua. En consecuencia, la institución canceló las clases, argumentando que las condiciones climáticas eran peligrosas para los estudiantes.

Asimismo, debido a la caída de rocas e inundaciones en las carreteras, el Ministerio de Obras Públicas decidió cerrar temporalmente las vías que dirigen al Mar Muerto y Karak, y recomendó a las personas evitar las zonas bajas en donde se puedan formar arroyos.

¿Por qué Petra es tan importante para la humanidad?

Petra significa “cavada en tierra” y también es conocida como ‘la ciudad rosa’ o ‘la ciudad perdida’, pues se cree que actualmente el 80% de su totalidad sigue sin ser descubierta. Esto se debe a que las tormentas de arena, las inundaciones y los terremotos han mantenido ocultas muchas de sus áreas.

Asimismo, se dice que Petra no fue construida, sino excavada y esculpida en las rocas de la región montañosa de Edom, en el desierto jordano, por los edomitas que habitaron dicha zona entre el siglo VII a. c. y el VI a. c.

Esta joya arqueológica fue reconocida como patrimonio de la humanidad en 1985 y desde 1993 hace parte de un parque nacional arqueológico delimitado a sus alrededores. En 2007 fue denominada como una de las siete maravillas del mundo moderno.

La entrada a Petra cuesta cerca de 50 dinares jordanos, lo que se traduce en poco más de $300.000 por un día.

