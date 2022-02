"Presidente Putin, lleve de vuelta las tropas a Rusia": jefe de la ONU suplica a Putin

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un elocuente mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, para que ponga fin al ataque militar a Ucrania "en nombre de la humanidad".

Vea además: Minuto a minuto: Rusia lanza "operación militar" en Ucrania

Al término de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el por la noche, y que coincidió con el anuncio de Putin del inicio de una operación militar de sus tropas en Ucrania, Guterres dijo que es "el día más triste" que ha tenido al frente de la ONU.

Presidente Putin, en nombre de la humanidad, lleve de vuelta las tropas a Rusia, imploró el secretario general.

"En nombre de la humanidad, no permita que empiece en Europa lo que podría ser la peor guerra desde el inicio del siglo", instó Guterres antes de pedir que dicho conflicto "pare ya".

Lea aquí: ¿Qué pasará con los colombianos que están en Ucrania tras la invasión rusa?

Poco después del anuncio de Putin, se escucharon explosiones en la capital ucraniana Kiev y otras ciudades y zonas del país.

De nada han servido las intensas negociaciones diplomáticas realizadas en las últimas semanas para evitar la guerra y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia para disuadir a Putin que ha concentrado entre 150.000 y 200.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania.

"La guerra no tiene ningún sentido"

Estados Unidos anunció que presentará una resolución de condena contra Rusia ante el Consejo de Seguridad este jueves, y se espera que se pueda votar el viernes.

"El Consejo necesita actuar", dijo la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield.

No obstante es poco probable que prospere ya que Rusia, que además ostenta la presidencia temporal del Consejo, tiene derecho a veto.

Los embajadores de Rusia y Ucrania intercambiaron duros mensajes en la reunión de urgencia que tuvo lugar el miércoles por la noche el máximo órgano de la ONU en Nueva York.

"No hay purgatorio para los criminales de guerra. Van directamente al infierno, embajador", espetó el ucraniano Sergiy Kyslytsya a su homólogo ruso Vassily Nebenzia.

Nebenzia contestó que la agresión de Moscú no es contra el pueblo ucraniano sino contra la "junta que está en el poder en Kiev".

Al término de la reunión del Consejo, Guterres alertó del coste humano enorme y del impacto devastador en la economía mundial de una guerra.

"Lo que tengo claro es que esta guerra no tiene ningún sentido... Y causará, si no para antes, un nivel de sufrimiento que Europa no ha conocido al menos desde la crisis de los Balcanes", agregó.

Los temores de una posible invasión de Rusia crecieron en las últimas semanas tras la concentración de tropas en las fronteras con Ucrania y el reconocimiento a principios de semana de la independencia de dos regiones separatistas en el este de Ucrania.

Le puede interesar: Alcalde de Kiev declaró toque de queda en la capital ucraniana

Putin ha ignorado las críticas procedentes del exterior, que ha llevado a decir a algunos líderes que no es racional.

Su anuncio de una intervención militar se produjo después de que el Kremlin aseguró que los líderes rebeldes en el este de Ucrania habían pedido ayuda militar a Moscú para combatir al ejército ucraniano, y antes de la cumbre de los líderes de la Unión Europea en Bruselas.