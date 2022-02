Joven colombiano atrapado en Kiev: “No he evacuado porque no veo seguridad”

Luego de que Vladimir Putin anunciara una “operación militar especial” en Ucrania, los ciudadanos del país europeo se enfrentan a múltiples explosiones y atentados.

Lea, además: Emotivo testimonio de médico colombiano que está en Ucrania por misión de la OMS

Muchos han intentado huir del país, otros por miedo a perderlo todo decidieron quedarse. Sin embargo, también existen algunos que quedaron atrapados tras la invasión.

Ese es el caso de Juan Pablo Lozano, un joven caleño que lleva tres meses en Kiev, capital de Ucrania, estudiando y que ahora ve difícil su posibilidad de salir.

En entrevista con Noticias RCN, el colombiano narró los duros momentos que se viven en la principal ciudad del país europeo.

“En este momento no se escucha nada en las calles. Desde que se decretó el toque de queda, no se ven carros o personas en la calle”, señaló.

Juan Pablo agregó que además de las alarmas, que empezaron a sonar cerca de las 6 de la mañana de este 24 de febrero, también se escuchaban detonaciones.

El caleño aseguró que por ahora no tiene intenciones de abandonar el país, “no desconozco que esté pasando algo, pero yo acá estoy iniciando unos proyectos. Igual estoy siempre en constante comunicación con mi jefe y el me dijo que me mantuviera tranquilo y que él está mirando qué opciones hay”.

Mensaje a familiares

“Quiero decirles a todos que se mantengan tranquilos. Yo aún no he evacuado porque no veo la seguridad, pero esperaremos en los próximos días no suceda nada y todo pueda estar mejor”.

Vea también: Militares rusos atacan varios aeropuertos en Ucrania