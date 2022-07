En video: Ladrones devuelven reloj robado a turista al descubrir que era falso

En la zona del centro de la ciudad de Nápoles, Italia, una cámara de seguridad en un restaurante registró un asalto a un turista. Sin embargo, minutos después del robo, este recuperó el reloj que le habían hurtado.

En el restaurante ubicado en el corazón de la ciudad del sur de Italia, el hombre de nacionalidad suiza se encontraba comiendo en una mesa al exterior del recinto junto a otra persona. De un momento a otro, un delincuente se le aproxima y lo amenaza con una pistola en la nuca mientras lo obliga a darle un reloj que tenía puesto en la muñeca. Una vez toma el objeto, sale corriendo del lugar.

Sin embargo, unos minutos después del hecho se presentó una situación poco esperada. El hombre seguía sentado en la mesa, cuando otro sujeto se le aproxima pidiéndole disculpas. Acto seguido, este le devuelve el reloj al turista suizo, y las personas que eran testigos de la escena no entendían que es lo que estaba ocurriendo.

Antonio Visconti, dueño del establecimiento, quien se encontraba junto al hombre asaltado cuando la otra persona le devolvió el reloj afirmó en una entrevista con CNN que "era un reloj falso. Lo devolvieron diciendo que lo sentían, tal vez intentando que no los denunciaran. Pensaron que valía 300.000 euros".

Vea el video del caso:

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39