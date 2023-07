¿Cuál es el panorama político en España y qué podría pasar próximamente?

Las elecciones generales del domingo en España, en las que el derechista Partido Popular (PP), aunque victorioso, quedó muy lejos de sus objetivos y tiene casi imposible gobernar, suponen un fracaso para la derecha europea, algo infrecuente en los últimos tiempos, según los analistas.

A menos de un año para las elecciones europeas de junio, la incapacidad del PP y de su posible socio Vox, un partido de extrema derecha, de obtener una mayoría que les permita gobernar "significa que la ola ultraderechista y ultraconservadora no pasa los Pirineos, que hay un frenazo", comentó el politólogo Steven Forti.

"La señal que llega a Europa desde España es que esta ola se puede parar", declaró a AFP.

Sobre el papel, puede que el PP haya ganado las elecciones, al terminar con el mayor número de diputados (136) por delante del Partido Socialista del Presidente del Gobierno saliente, Pedro Sánchez (122), pero ha sido una "victoria pírrica", e incluso "una derrota desde el punto de vista político", según este profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Y es que las encuestas daban al PP como claro vencedor, e incluso capaz de alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento con la ayuda de Vox, un aliado que puede resultar muy molesto por sus posiciones radicales, pero que es imprescindible para que el PP gobierne.

A pesar de las reticencias del PP, una situación así podría haber llevado a la extrema derecha al poder por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

¿Qué podría pasar próximamente?

Con el fin de entender mejor el panorama político de este país europeo, Noticias RCN habló con Shameel Silva, analista político internacional, quien brindará algunas claves para entender qué podría pasar con el gobierno español.

Para entender cómo funciona la política en España, hay que saber que cuentan con un sistema parlamentario, lo cual significa que, a diferencia de Colombia, se eligen los grupos políticos que van a gobernar y no al presidente directamente. Después de haber elegido a estos grupos, ellos deciden quién será el jefe de Gobierno. Hay que tener en cuenta que el jefe de Estado es el rey.

“Quien es el jefe de gobierno es el que sea capaz de juntar los apoyos suficientes dentro del Parlamento para ser elegido como tal”, explicó Silva, señalando que pese a que Alberto Núñez Feijóo fue triunfador en estas elecciones, no podrá pasar a la presidencia tan fácilmente.

Los apoyos se pueden obtener de dos maneras: por mayoría absoluta o por mayoría simple en una segunda votación. En caso de que en una primera ocasión ninguno de los dos grupos obtenga la mayoría absoluta, se debe recurrir a una segunda vuelta.

Por el momento, está por definirse si serán necesarias las segundas elecciones, puesto que aún faltan por escrutar 3 millones de españoles que hacen parte de los votos extranjeros. El resultado de este conteo es trascendental para definir qué pasará con el gobierno.

El drástico giro a favor de Pedro Sánchez

Cabe resaltar que el actual presidente, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones del Parlamento debido a que en las votaciones regionales más recientes su poder se vio en peligro por el triunfo de la derecha.

De esta manera, según afirma el experto, Sánchez pretendía adelantar las elecciones para que la coalición del PP y Vox, partidos de derecha, no se alcanzara a conformar sólidamente y así poder obtener la victoria en el Parlamento. Los resultados muestran que su apuesta fue acertada.

¿Cuál sería la siguiente jugada de la bancada de derecha?

“A lo que le tienen que jugar es a que Pedro Sánchez no alcance la mayoría simple (...) No es tan fácil. Yo me atrevería a decir que no van a ser capaces de formar Gobierno y se van a repetir elecciones”, argumentó Silva.

Este panorama representaría una victoria para Sánchez, puesto que se mantendría en el poder hasta diciembre, cuando se convoque a las próximas votaciones.