El ‘cuarto del rechazo’: así funciona el lugar al que mandan los turistas inadmitidos en México

Pablo Rabelo, influenciador colombiano, logró llegar a uno de los lugares de los que mucho se habla, pero poco se conoce: el ‘cuarto del rechazo’. Se trata de un espacio al que llevan a las personas que viajan a México y no son admitidas en el país.

Son muchas las denuncias de colombianos que han afirmado recibir malos tratos por parte de las autoridades migratorias. A dicho espacio son llevados los ciudadanos que no pasan el control migratorio, hay personas de todas las nacionalidades, pero según el creador de contenido que estuvo allí, la mayoría son colombianos.

Las imágenes fueron mostradas al medio Sigue la W. De acuerdo con las grabaciones que fueron capturadas por el creador de contenido, gracias a una cámara diminuta que llevaba en su cuerpo, los turistas quedan incomunicados y en condiciones precarias, sin cobijas ni comida, por un periodo de tiempo que depende de la fecha en que sean deportados a su país de origen.

El influenciador narró su experiencia al medio citado, él había emprendido un viaje desde Perú a México: “la ley mexicana dice que todos los que llegan desde Brasil o Perú tienen que diligenciar un documento, al cual es imposible ingresar porque esa página no sirve, de todos modos, yo tengo la visa de muchos países, entonces se supone que si tenemos visa de Estados Unidos o Canadá no necesitamos este documento, pero no pasó, me inadmitieron”.

Los encargados de migración lo llevaron a una sala en donde le quitaron los dispositivos electrónicos y el pasaporte. Según el testimonio de Rabelo el trato que le dan a los turistas es similar a una detención. “Le piden a uno que se saque todo de los bolsillos y lo meta en su equipaje. También que se quite los cordones”.

Se ve además que hay camarotes y un solo baño para 30 personas. “Cuando a usted le abren esa puerta, le golpea un olor a sobaco y un calor muy grande. Había un baño, pero no había papel”.

En cuanto a los alimentos, el hombre aseguró que no hay nada de comer, y la comida de las personas que quedan atrapadas en el cuarto del rechazo depende de su aerolínea, es decir, lo que les quieran dar. “Yo estuve 10 horas, pero no hay nada, porque se supone que uno ya depende de la aerolínea, es lo que ellos quieran y cuando quieran. A las 6 horas me dieron una hamburguesa, pero nada más, tú ya pasas de ser un pasajero a ser un encarte”.

Para regresar al país de origen, los detenidos deben esperar a que la aerolínea con la que viajaron tengan cupo en algún viaje de regreso.