Medellín, reconocida en The Guardián por entrega masiva de computadores a niños y adolescentes

Una noticia muy importante recibió Medellín, luego de ser reconocida por el prestigioso diario The Guardian, por la imagen de la entrega masiva de computadores a niños y adolescentes. Un orgullo para el país.

En la imagen se ven a cientos de estudiantes con sus computadores atendiendo a una clase y que despertó el gusto de los editores de este importante medio.

“Los estudiantes participan en la lección de software más grande del mundo como parte de un intento de Guinness World Records. La clase tuvo una duración de 45 minutos y fue impartida por 3.119 alumnos de numerosas instituciones educativas”, dice el pie de foto que acompaña la imagen.

El Guinness World Records

Medellín continúa como referente en el mundo y hoy su nombre está en el panorama internacional al realizar la clase de software más grande del mundo, con el concurso de alumnos y maestros de instituciones educativas de la ciudad, batiendo registros que se habían hecho en épocas pasadas.

“El día de hoy, 19 de octubre de 2022, nos encontramos aquí para verificar el intento oficial para la clase de software más grande del mundo y el número final de participantes fue de 3119. ¡Felicitaciones!”. Estas fueron las palabras que se escucharon en el recinto por parte de Natalia Ramírez, abogada bogotana de 33 años, adjudicadora oficial del Guinness World Records.

Este anuncio no fue hecho en Nueva York, ni en París, ni en Alemania o en el Reino Unido, ni mucho menos en Río de Janeiro o en Ciudad de México. Esto ocurrió hoy en Medellín, donde la organización adjudicadora certificó a la capital paisa como la dueña del registro de la ciudad donde se dictó la clase de software más grande del mundo, pulverizando las marcas que en años anteriores habían hecho en España, México y La India.

“Intentar un récord a nivel mundial no es una tarea sencilla, es algo que viene lleno de retos y complicaciones que se fueron resolviendo en el camino. Hacer un título a nivel mundial tampoco es sencillo y lograrlo mucho menos. Por eso el día de hoy no solamente verificamos la clase sino la participación de quienes estaban acá y felizmente el mínimo que tenían que superar era de 900 y aunque fueron descalificados 35 participantes por el no cumplimiento de los requisitos, se logró el objetivo”, comentó Natalia al hacer el anuncio del nuevo registro para Medellín.

¿Y cómo fue posible este Guinness World Records en Medellín?

La preparación se inició con el cumplimiento de un reglamento oficial que lo tienen todos los récords en donde se tienen en cuenta el tipo de registro que se quiere batir y las evidencias.

En este caso, los estudiantes tuvieron un método de conteo que fue el adhesivo numerado que tenían pegado a su uniforme, además de un tiempo máximo de 45 minutos de clase, que se contabilizaron con un cronómetro oficial y una persona específica para realizar este conteo, labor que recayó en Nasly Botica, Licenciada en Educación Física de la Universidad de Antioquia y quien presta sus servicios profesionales al Alma Máter.

Otra evidencia importante y necesaria fue la verificación que se hizo en campo acerca de la participación de los estudiantes, labor que estuvo a cargo de los supervisores y que contó con la presencia de un adjudicador. Todos ellos estuvieron pendientes de que los jóvenes estuvieran atentos a la clase que se les dictó, que la temática fuera sobre un software específico y de ahí salió el resultado oficial.