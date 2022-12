¿Cumplirá? Elon Musk hace encuesta para preguntar si continúa como CEO de Twitter

El domingo el nuevo dueño de Twitter lanzó una encuesta en la red social preguntando si debería dejar el cargo de CEO o no. Según el multimillonario, cumplirá con el resultado del sondeo.

En octubre de este año, Musk completó su adquisición de la plataforma por $ 44 mil millones. Desde entonces, ha despedido a la alta gerencia y a aproximadamente la mitad de su fuerza laboral, mientras se pregunta cuánto cobrará por el servicio de suscripción de Twitter, Twitter Blue.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.