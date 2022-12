“Luché contra él y gané”: Niña de diez años narró cómo se enfrentó a un tiburón

Una increíble historia le ha dado la vuelta al mundo en redes sociales. Se trata de una niña de 10 años que narró como se enfrentó a un tiburón.

La menor, identificada como Jasmine Carney, se encontraba disfrutando de un paseo y un día soleado con su abuela adoptiva, en la playa Hobe Sound de Florida, Estados Unidos, hasta que fue sorprendida por el animal.

Jasmine aseguró que sintió la mordedura del tiburón y que de inmediato intentó buscar ayuda.

“Gritaba que algo me había mordido. Yo vi toda la sangre y fui a buscar un salvavidas”, confesó la niña en diálogo con WPTV.

Por su parte, la abuela de Jasmine, Stephanie Carney, aseguró que le sorprendió mucho la reacción de su nieta porque “llegó corriendo a la playa y dijo que algo la había mordido. Yo vi toda la sangre y llamé a un socorrista”.

Sin embargo, debido a que la herida era profunda, la menor fue trasladada al Centro Médico Regional St. Mary’s.

Una vez en el lugar, los especialistas intentaron analizar qué tan grave era la herida, pero no era posible visualizar mucho porque estaba recubierta de arena.

El doctor y cirujano, Nir J. Hus, habló sobre el caso y aseguró que cuando llegó donde la menor, supo que el ataque del tiburón casi se lleva todo el pie, puesto que luego de realizar la respectiva limpieza, identificaron que estaba cortado por la mitad.

Según el cirujano, “el tiburón la mordió en varios lugares del pie, no fue solo un mordisco. Creo que la mordió, la soltó, la mordió otra vez y luego la soltó. Al menos tres o cuatro mordiscos”.

En diálogo con el canal de televisión WPTV, Jasmine reveló cómo fue que logró liberarse de los dientes del tiburón.

“Algo me mordió, parecía bastante grande y era gris. Me dolía, así que pensé, patéalo. Así que traté de patearlo, quitar mi pierna y finalmente la soltó”, confesó.

Adicionalmente, la menor aclaró que sí estaba muy asustada, pero que siempre mantuvo la calma porque no quería preocupar a su hermano de seis años.

“Mejor mantengo la calma porque sé que él no quería que me asustara; es el mejor hermano menor del mundo”, añadió.

Según información, la menor tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para poder reconstruir su pie y como resultado, la cirugía le dejó un total de 100 puntos. “Tendrá algunas cicatrices desagradables, no hay forma de evitarlo, pero volverá a la normalidad”, aseguró su médico cirujano.

