Luz en la oscuridad: niña ucraniana canta 'Let it go' en un refugio antibombas

En medio de la invasión rusa a Ucrania, las imágenes de terror que llegan a diario de bombardeos en ciudades, misiles destruyendo edificios, y millones de civiles huyendo por sus vidas, son pocos los momentos de calma y serenidad que pueden tenerse hoy en este lugar del mundo.

Más de dos millones de personas han salido del país desde que comenzaron los ataques por parte de Rusia hace casi dos semanas. Se reportan centenares de fallecidos, y millones más dirigiéndose hacia los corredores humanitarios y las fronteras buscando escapar del conflicto.

Las personas que permanecen en las principales ciudades del país se encuentran refugiadas en diferentes lugares subterráneos como refugios antibombas, así como estaciones de metro, huyendo de las explosiones en la superficie.

La inocencia de los niños

En medio de este terror, los inocentes son quienes llevan el mayor sufrimiento. Escenas como las que se viven hoy en Ucrania no las merece vivir ninguna persona, mucho menos los niños y niñas que se encuentran en medio de esta crisis.

La inocencia que traen los niños en estos momentos resulta ser una luz en medio de tanta oscuridad que vive el pueblo ucraniano. En redes sociales se ha viralizado un video de una menor de edad en uno de estos refugios antibombas cantando la popular canción 'Let it Go' de la película Frozen de Disney.

La pequeña niña canta y todas las personas hacen silencio para escucharla, mirándola con ojos de ternura y esperanza, algunos grabándola mientras canta, y al final llueven los aplausos para la menor.

Los refugiados de Ucrania superarán los dos millones entre “este martes o mañana miércoles”, aseguró el responsable del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.

“Pienso que vamos a superar los dos millones hoy o a más tardar mañana”, dijo Grandi en una rueda de prensa en Oslo. “Esto no para”, agregó el responsable.