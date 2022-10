Pareja gay publicó foto de su último beso antes de suicidarse por comentarios homofóbicos

Se conoció un caso desde el país de Armenia en Europa de una pareja homosexual que tomaron la decisión de quitarse la vida después de sufrir abusos por comentarios homofóbicos y discriminatorios.

En una sentida publicación con seis fotografías, la pareja publicó un mensaje de despedida que decía lo siguiente: “Final feliz. Decidimos compartir las fotos y todas nuestras acciones conjuntas fueron hechas por ambos”.

Muchas personas reaccionaron a la publicación, principalmente a la foto del último beso. Posterior a eso se enteraron que la razón por la cual ambos se quitaron la vida tuvo que ver con la intolerancia y discriminación que sufrieron en relación con su identidad sexual.

El hecho de que esto ocurriera en Armenia tiene que ver con la historia del país. En el pasado, este fue una república de la Unión Soviética. Este territorio tiene una arraigada tradición homofóbica, además de un historial de atentar contra los derechos de libertad de expresión y desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos.

Respecto al hecho de estos dos ciudadanos, la ONG Pink Armenia, dedicada a la defensa de los derechos de los miembros de la comunidad LGTBI, publicó un mensaje en sus redes sociales refiriéndoise a ese hecho.

“Los jóvenes aún tenían muchos años de vida por delante, pero debido a la intolerancia hacia ellos, dieron un paso tan trágico. Este trágico incidente demuestra una vez más que las personas en LGTBI #Armenia no están seguras ni protegidas por la sociedad o el estado”, afirmó la organización.

Esta publicación incluyó la foto de los dos jóvenes dándose un beso. Alteraron la imagen para que pareciera una pintura.

The young men still had many years of life ahead of them, but because of intolerance towards them, they took such a tragic step. This tragic incident proves once again that #LGBT people in #Armenia are not safe and not protected by society or the state.https://t.co/XH9mUbbLuX pic.twitter.com/pyWdIW6xeK