La historia del alemán que llegó a la frontera ucraniana para recibir a refugiados con su piano

Cientos de iglesias hicieron sonar sus campanas en toda Europa por la paz, y bajo esta premisa Davide toca el 'Imagine' de John Lennon para deleitar los oidos de los miles de refugiados de Ucrania que buscan una oportunidad para continuar con vida.

Bajo la lluvia y el frío, en Kroczowa, Polonia, frontera con Ucrania, Davide Martello, se sentó a tocar reconocidas melodías como 'We Are the Champions' de la banda de rock británica Queen, en su piano, a su lado estaba una mujer de Ucrania que acompañó la canción describiendo que vivió momentos muy difíciles y que llevaba tres días sin dormir.

