El largo camino de ucrania para pertenecer a la Unión Europea

El camino de Ucrania para convertirse en un integrante de la comunidad europea, parece lejano, ante este, se interpone una serie de requisitos establecidos por los criterios de Copenhague, que, para el estado ucraniano, con relevantes problemas de corrupción, una situación económica débil y unos pilares democráticos inmaduros, son impedimentos para hacer parte de esta comunidad.

El llamado del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y la intención de una incorporación inmediata en medio de la invasión a Ucrania que comenzó el pasado jueves 24 de febrero, se da en un momento de tensión y desesperación, que desconoce que incorporarse a la comunidad, es un proceso de años, con negociaciones que pueden tardar entre 8 a 10 años, como ocurrió con España y Croacia, el último país que se Anexó a la comunidad europea. Por su parte, se encuentran en espera países como serbia, Albania y Turquía, país que lleva 3 décadas buscando pertenecer a la comunidad, pese a estar reconocido como candidato oficial.

A pesar del cerco económico que ejerce la comunidad europea para asfixiar la economía Rusa, y las sanciones sin precedentes que buscan apoyar al país ucraniano , la entrada a corto plazo de Ucrania a la UE no es una posibilidad real, pese a que el país ha sido reconocido en las últimas horas por el parlamento europeo como candidato oficial, el camino es largo y tendrá en cuenta las condiciones financieras del país, que no se ajustan a los requisitos, y además un factor territorial que agudizaría aún más la tensión entre Europa y Rusia, teniendo en cuenta que parte del territorio ucraniano , Crimea, es ocupado por Rusia. A ello se suma que la unión europea no esta en condiciones de anexar un país más a sus integrantes, teniendo en cuenta las recientes crisis que afronta con la migración, la situación financiera, y el brexit. Ucrania podrá formar parte del bloque, pero es un proceso con evidentes obstáculos que harán que tarde muchos años en consumarse.

