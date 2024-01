Rectora de Harvard renunció tras polémica sobre antisemitismo

La rectora de la prestigiosa universidad estadounidense de Harvard, Claudine Gay, renunció a su cargo este martes 2 de enero tras sufrir duras críticas por su manejo del antisemitismo en el campus a partir del conflicto en Gaza, así como acusaciones de plagio en su trabajo académico.

Gay fue criticada en los últimos meses después de que surgieran informes que alegaban que no citaba adecuadamente fuentes académicas. Las acusaciones más recientes se produjeron esta semana y se publicaron de forma anónima en un medio conservador en línea.

Pero la rectora también se vio envuelta en la polémica después de que se negó a decir de manera inequívoca si pedir el genocidio de los judíos violaba el código de conducta de Harvard, durante una audiencia ante el Congreso junto con los rectores del MIT y de la Universidad de Pensilvania.

Statement from President Gay: There are some who have confused a right to free expression with the idea that Harvard will condone calls for violence against Jewish students. Let me be clear: Calls for violence or genocide against the Jewish community, or any religious or ethnic…