Video: supuesto meteorito cayó en una playa de Ecuador

Los fenómenos astronómicos suelen ser motivo de asombro y espectáculo para la humanidad, por lo que muchos buscan documentarlos en fotografías o videos. Así mismo, en las últimas horas se ha divulgado un clip en el que se observa cómo un supuesto meteorito desciende desde el cielo y cae en una playa de Ecuador,

Los hechos se registraron en la noche del pasado 19 de septiembre, en el municipio de Salinas en la zona de Punta Canero, Ecuador. Allí, usuarios documentaron imágenes de un presunto cuerpo celeste muy luminoso de color azul que vuela a una gran velocidad en dirección al suelo.

Ante el asombro de los ciudadanos, deciden seguirle el rastro a este objeto y llegan a un lugar en la playa en donde, al parecer, el meteorito dejó un gran cráter. Decenas de personas se forman al rededor iluminando con las linternas de sus celulares para ver el hueco formado en la arena carbonizada.

De acuerdo con algunos testimonios entregados al medio local 'El Universal', los habitantes nunca antes habían visto algo similar ni encuentran otra explicación a cómo se pudo haber formado este agujero en el suelo, lo cual ha despertado la intriga de la comunidad y aseguran que se trata de un meteorito.

Adicionalmente, ciudadanos afirmaron que recogieron trozos del supuesto "carbón" que habría dejado este objeto celeste y dijeron que sintieron una "ligera vibración" durante el aterrizaje del objeto.

🇪🇨 #Urgente | Apartente impacto de meteorito en #PuntaCarnero, #Ecuador. ☄️



🚨 Nota muy #Importante: De manera preliminar se confirma que este tipo de impacto —de ser real— no deja una circunferencia de dichas características. Habrá que esperar los resultados en laboratorios. 🇪🇨 pic.twitter.com/mw3DfL9DvO — Divulgación Científica (@Sargox) September 20, 2023

¿Qué dicen las autoridades?

Tras la difusión de los videos e imágenes, el equipo de Gestión de Riesgos del municipio de Salinas llegó sobre la medianoche al lugar de los hechos para investigar lo ocurrido.

Al observar el supuesto cráter, una de las expertas de la entidad señaló que el hueco habría podido formarse por una fogata y no por un meteorito, como dicen los habitantes. No obstante, aún no descartan ninguna posibilidad y continúan las investigaciones para determinar qué es este extraño objeto.