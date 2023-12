2024: Afrontar la realidad de la “Paz Total”

El 2024 será un año distinto para el Gobierno de Gustavo Petro porque no tendrá un panorama electoral para gobernar. Su Gobierno tendrá que afrontar la realidad de la mal llamada “Paz Total”. ¿Por qué mal llamada? Porque hablar de “Paz Total” en un país donde la divergencia entre los actores armados es tan amplia, no es viable, ni en la teoría ni en la práctica meter a todos en la misma bolsa.

Este experimento llamado “Paz Total”, ha demostrado la falta de rigurosidad en la toma de decisiones del Presidente Gustavo Petro y el Ministro de Defensa Iván Velásquez para elaborar una política de seguridad que se tome en serio las problemáticas derivadas del conflicto y la criminalidad que afectan la vida de las personas en Colombia. Lo anterior, también se refleja en la Política Nacional de Seguridad y Defensa “Garantías para la Vida y la Paz”. Esto porque en su formulación no define un escenario deseado para 2026, situación que complica sus indicadores de éxito y aumenta los riesgos de fracaso para su ejecución.

En 2023, los indicadores de seguridad fueron alarmantes donde la percepción de inseguridad de las personas ha aumentado considerablemente. De acuerdo con la última encuesta de Invamer el 85% de las personas en Colombia señalan que la seguridad ha empeorado, y frente a la “Paz Total” el 70% considera que va por mal camino.

Este año Colombia evidenció el aumento significativo del secuestro y la extorsión en comparación con años anteriores. Según el Ministerio de Defensa, en 2023 la extorsión aumentó de 7.563 a 8.553 casos, mientras que el secuestro aumentó de 166 a 286 casos, una cifra que no se registraba hace una década.

Por su parte, el hurto es el delito que más afecta a los colombianos y pasó de registrar 283.055 a 308.361 casos hasta comienzos de diciembre. Respecto al último tema, esto se ve reflejado también en la disminución de capacidad operativa de la policía en las ciudades principales, aumentando el espacio para el crimen.

Asimismo, la presencia de grupos armados ilegales (GAI) en los municipios del país ha denotado la ausencia de la Fuerza Pública y el Estado para tener control de su territorio. En 2023 se presentaron 156 confinamientos en 10 de los 32 departamentos a causa de la disputa de grupos armados. En hechos vergonzosos, pero que no son novedad en Colombia, se evidenciaron los patrullajes y la inauguración de obras por parte de GAI en municipios como El Rosario, Nariño donde se hace visible la ausencia estatal y el ejercito no puede ingresar.

Este fue un año de elecciones y sin duda la presencia de estos grupos armados ilegales permeó el comportamiento electoral en algunas zonas del país. Según el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), durante las campañas electorales, la violencia de GAI aumentó en un 127% y un 66% frente a las últimas elecciones de 2019 y 2022, respectivamente.

La crisis de seguridad en Colombia es una realidad, una cotidianidad que se ha venido agudizando en los últimos años y no se necesitan sesgos ideológicos para que esto mejore. El país necesita que sus gobernantes a nivel nacional y local se tomen en serio la seguridad y empiecen a diseñar y ejecutar políticas públicas basadas en la evidencia. Se deben hacer mejores diagnósticos de la seguridad y entender los momentos estratégicos del conflicto para avanzar en negociaciones, acuerdos u operaciones militares, según sea requerido.

En 2024 Colombia deberá seguir afrontando la realidad de una “Paz Total” que hoy en día no se percibe ni a corto, mediano, o largo plazo. La incertidumbre reina en el colectivo de la sociedad, y el país no puede volver al pasado cuando imperaba el miedo de salir del barrio, la ciudad, el pueblo, la vereda o cruzar el país porque los actores armados ilegales están encontrando espacios para la violencia y el crimen, en medio de un gobierno que no sabe cómo afrontar el desafío de seguridad en nuestro país.





@juancarbolivar

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública

Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña

Director de Gobierna Consultoría Estratégica