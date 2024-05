El “pobrecismo” petrificador

Las grandes mentes del país y los grandes retos, al margen de las divergencias políticas y gustos de los votantes, parecen haberse extinguido al son de la basura radical de quienes han preferido ocuparse generando titulares y vestigios de crisis constantes en las que enfilan todos los ataques al progreso, el bienestar y el crecimiento.

Parece una excitación macabra por la confrontación permanente e incoherente de las poses de tranquilidad que disfrazaban desde la campaña, donde los ricos, los prósperos, los generadores de empleo, los emprendedores y los académicos sí servían, para hoy ser utilizados en la foto arrumada debajo del escritorio en donde escupen sus barbaridades.

¿Qué pasó con esas décadas en dónde Colombia se abría al mundo para buscar oportunidades?, ¿qué pasó con el desarrollo vertiginoso de la infraestructura?, ¿en dónde quedaron esos esfuerzos por generar empleo, desarrollo y bienestar desde la misma industria? Los textiles, las creaciones y los inventos; el mismo deporte y sus logros; los retos en dónde llegaron al país las más importantes compañías del mundo.

Hoy, no hemos ni podido hacer unos Intercolegiados que nos prometieron para darnos contentillo por los Juegos Panamericanos que quisieron desechar junto a un gran premio de Fórmula Uno, no ha existido un solo kilómetro de mega obras de infraestructura que beneficien al país, solo globos y anuncios fantasiosos de “trenes aéreos”, “aeropuertos internacionales” sacrificando rancherías, y una deforestación sinigual en el tapón del Darién para hacer una autopista. Mención tras mención de la irresponsable contradicción que llevan a cuestas para oponerse a todo lo que no sea ideado por ellos.

No les gusta el Metro de Bogotá, no les gustan las autopistas de Antioquia, ni de la costa, critican a los generadores de empleo, asumen como “logros” las denuncias de corrupción de su propio gobierno, castigan a los contribuyentes y disfrazan sus gestas simplemente atacando el progreso mientras satanizan lo que medianamente funciona.

Día a día hay un anuncio que parece más una venganza que algo a favor de la gente. No más ayer el excanciller nos sorprendía con un “habrá sorpresas”, lo cual no debería dar miedo, pero es que ya hasta eso, cada anuncio parece un panfleto subversivo, un constante stand-by en una paz con los que no demuestran bajo ningún criterio intenciones de paz, y una guerra contra cada colombiano que no les aplauda cada improvisación adoctrinada.

Entre caprichos hormonales y sin sustento, la improvisación, falta de estudios, técnica y planeación se han convertido en la única oferta de un plan de gobierno mentiroso que cambian todos los días con los eufemismos más descabellados y desproporcionados. Historias parecidas y que así suenen a cantaleta, ya hemos visto en los resultados demostrados de ese mismo “pobrecismo” en Argentina, Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros muchos, que se han detenido en el tiempo, “petrificados” en el descarado stand-by de los que solo a punta de titulares logran sortear la maraña del hambre de gente que solo utilizan para sus discursos fantasiosos, soportados por la monetización del activismo que mágicamente hoy aguanta en silencio cómplice hasta 380 mil millones de veces, lo que ayer lo indignaba.

¿Alguien podría darnos datos de ejecución del Ministerio de la Igualdad?, ¿podrían comentarnos cuántas decenas de escuelas, universidades o instituciones educativas se han gestionado e inaugurado en este gobierno?, ¿ya está listo el acueducto de La Guajira? o ¿el primer plano o estudio del aeropuerto internacional en ese departamento?, ¿cuántas grandes obras de infraestructura han gestionado en los 2 años que llevan?, ¿Buenaventura ya es un puerto libre de corrupción?, ¿arreglaron por lo menos la pista del aeropuerto de San Andrés?, ¿ya se acabó el ELN a los 3 meses que prometieron?, ¿los secuestros no se dispararon?, ¿los líderes sociales pueden salir a la calle con tranquilidad?, ¿la ciudadanía y los medios no se estigmatizan por hacerle control al gobierno?, ¿qué logro ha obtenido Benedetti en su embajada en la FAO?, ¿los índices de confianza inversionista en cuánto han crecido?

Así estamos hoy, leyendo titulares sin un cómo, amplificados desde las excusas más ambiguas para no poder gestionar nada, mientras empiezan a orquestar ideas de prolongación de este “pobrecismo” petrificador que nos ha devuelto decenas de años.