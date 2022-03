Aprendan a perder

Por: Jorge Hernán Peláez*

Esta semana quedaron eliminados de la Copa Suramericana los equipos colombianos Equidad y América de Cali, quienes perdieron en sus series frente a los también colombianos Junior y Deportivo Independiente Medellín, respectivamente.

En el caso del técnico del América, Juan Carlos Osorio, varios medios han señalado la escena grotesca en donde pisa al jugador del Medellín Juan David Mosquera al borde del campo de juego. Ni el árbitro del partido ni el juez de línea se percataron, por lo cual no lo sancionaron. La imagen se vio claramente en la transmisión del canal Directv Sports, situación que probablemente llevará a Osorio a una sanción de oficio por parte de Conmebol.

El central del DIM Andrés Cadavid lo increpó luego en una transmisión por redes sociales desde el camerino y al día siguiente el técnico rojo Julio Comesaña sugirió que “Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América, a veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí. Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito.”

En el otro duelo revisando las declaraciones de Alexis García, técnico de Equidad, llamó la atención que explicó con arrogancia que su equipo había “controlado” los dos juegos en Bogotá y Barranquilla, olvidando que les acababan de convertir 3 goles en el cierre de la serie. No es la primera vez que García expone ideas alejadas de la realidad, que solo se encuentran en su cabeza, especialmente cuando sus equipos pierden o son eliminados. Varias ruedas de prensa que dio, al frente del Deportivo Pasto, son recordadas por lo destempladas, desafiantes, e inclusive desobligantes con algunos de sus propios jugadores. Una vez en Bogotá le echó la culpa de la derrota con Millonarios en un Cuadrangular a que un jugador del Pasto se había supuestamente negado a ser titular en el partido.

Estos dos ejemplos que son de Copa Suramericana reciente no son los únicos, en el mundo del fútbol es muy común ver ahora entrenadores que salen a decir cualquier cosa en las ruedas de prensa, menos que aceptan que sus rivales fueron mejores y que simplemente les ganaron porque no pudieron.

Aprendan a perder, es parte del fútbol, de la vida. Nadie gana siempre, nadie se las sabe todas.



*Matemático, periodista y columnista.