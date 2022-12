¿Claudicó Claudia?

De la Claudia que se hizo elegir alcaldesa de Bogotá no queda nada. Los bogotanos cada día se convencen más de que todo en ella era impostado y que sus ideas eran prestadas. Durante los tres años de su administración, Claudia no ha hecho más que empeorar su imagen y aumentar la percepción de que no es una estadista sino una malabarista que bien podría ser actriz de un circo sin sol.



Su desaprobación pasó de 54% en agosto al 60 % en octubre y así se mantuvo en diciembre; su aprobación bajó del 41 % al 34% en octubre y para diciembre llegó a 35%. Cifras que muestran que las cosas no van por buen camino y que los bogotanos están hastiados de sus bravuconadas y su grosería, su incapacidad administrativa y sus malabarismos políticos.



Aquí no hay espacio para el optimismo. Parodiando su lema de campaña, bien podría decirse que “Con Claudia ni una”, porque su legado será cero. Ni inauguró el Metro, ni un solo megacolegio de su administración sino los contratados por Peñalosa; la seguridad no mejoró, sino que Bogotá es hoy más insegura. En un gobierno de renders ningún técnico serio podría dar fe de que algunos de los proyectos con los que cacarea sus éxitos será realidad.



Para ser elegida anunció que echaría abajo proyectos estratégicos para movilidad e infraestructura social como la Primera Línea del Metro, la Troncal de Transmilenio por la Séptima y la Calle 13 (que ahora anuncia con satisfacción que está en proceso de contratación).



La alcaldesa ha aprendido a muy alto costo que una cosa es ser candidata y otra gobernar. Tuvo que retractarse frente a las troncales de la 68, la calle 13 y la carrera séptima. Ha asumidos, asimismo, de manera vergonzante la Primera Línea del Metro, y el Hospital San Juan de Dios, ante el interés del Gobierno Nacional por tumbarlos



En sus manos, la ciudad se convertido en un lugar inseguro con una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de de 14,4 una de las más altas de los últimos años. Las cifras son vergonzosas: a noviembre de 2022 se registraron 844 homicidios, 477 con arma de fuego y 288 con arma blanca.



Durante su gestión ha culpado a jueces y medios de comunicación por la percepción de inseguridad y ha culpado a la Policía por el vandalismo y el terror que han causado grupos como la Primera Línea. No escuchamos sus regaños icónicos ante el vandalismo protagonizado por los violentos al termino de las protestas, que han causado daños que ascienden a $34.817 millones.

La Claudia frentera contra la corrupción también se desvaneció. No queda nada de la senadora anticorrupción, que le significó miles de votos. Ahora mira para otro lado frente a los presuntos casos de corrupción de su administración, como la contratación de cementerios por parte de la UAESP, modificaciones en los contratos y despidos injustificados. Vergüenza sentiría la senadora Claudia López de la alcaldesa Claudia López.



Para terminar, su lema “La Bogotá que estamos construyendo” tiene como eje las obras que heredó de Enrique Peñalosa. A casi un año de terminar su mandato, Claudia López sigue con la mirada puesta en la Casa de Nariño, contratando encuestas para ganar votos, mirando el futuro y estrellando con el presente.



No me hago ilusiones de que baje de la nube y reorganice la ciudad. Su preocupación hoy es ganarse el aplauso de Petro para lanzarse a la Presidencia. Lo que pase en la ciudad la tiene sin cuidado. Claudia claudicó ante los violentos, los corruptos y los ineptos, eso es más que evidente. Lo dramático es que la ciudad se deteriora mientras ella vive en las nubes.

@luciabastidasu

Concejal de Bogotá