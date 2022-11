La soledad del uribismo

Le tocó al mismo Álvaro Uribe, fundador y único representante del uribismo, salir de Llanogrande a las comunas de Medellín. No le bastaron sus alfiles que salen a ladrar, no le basta la alianza con los tibios que les tocó calentarse con el infierno en una alianza sellada en Chuscalito donde buscaban lo que han buscado desde Laureano Gómez, hacer invivible la patria, hacer invivible la ciudad, decir que nada está bien porque según ellos, y al igual que un macho maltratador, nada ni nadie está bien, si no está a su lado, o si no son ellos los que gobiernan.

Porque a los tóxicos nunca les gustará decir que Daniel Quintero le está entregando computadores a cada estudiante de Medellín, que redujo los homicidios a cifras históricas, pero sobre todo, nunca perdonarán que les quitó la máscara con la guachafita que tenían en EPM, donde con Orbitel, Antofagasta, Bonyic, Porce e Hidroituango prácticamente estaban dejando el coco de la empresa.



Esos nostálgicos de una unidad citadina, que al mejor estilo dictatorial generaba un silencio antidemocrático, donde quienes lo tienen todo son quienes gritaban: “que aquí todo estaba muy bien”.



Que Uribe le cuente a las comunas qué hizo por ellas mientras tenía el poder presidencial. Porque es Daniel Quintero y no Uribe quien le trae a la ciudad el proyecto de infraestructura más importante después de la primera línea de Metro, que vaya a la comuna 13 y le diga a las madres dónde están sus hijos desaparecidos. Ojalá vaya con explicaciones y no con promesas que nunca cumplió y que entrado en sus 70’s ya nunca cumplirá.

Diana Osorio

Máster en estudios de posguerra y recuperación

Primera dama de Medellín

Twitter: @diamaov