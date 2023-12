David Mackalister Silva o ‘al que le van a dar le guardan’

Estaba dichoso. Desde que salió al calentamiento no paraba de sonreír. Vistiendo la 14, cantó el himno nacional conmovido con los ojos cerrados que apenas abría para mirar el escudo. Las gradas del estadio DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale, Estados Unidos —donde juega Lionel Messi con el Inter de Miami— se vistieron de amarillo para el amistoso de la ‘tricolor’ contra Venezuela. Con la energía de un futbolista que debuta, ‘Maca’ corría y saltaba sin parar. Bastaron pocos minutos para que su liderazgo se notara al interior de la cancha: filtraba pases por las bandas, creaba paredes con opción de gol, con maestría dejaba enganchado a un rival y hasta discutía con el árbitro como si hubiera sido el capitán de la Selección desde hace mucho tiempo.

"Yo creo que felicidad es lo que reflejo porque estoy agradecido con Dios y porque independientemente de la edad, tengo la posibilidad y el orgullo de jugar para mi país. La verdad que estoy disfrutándolo al máximo, como se debe hacer todo en la vida", dijo Silva después del partido en el que Colombia venció a Venezuela por un autogol. Fue el primer encuentro de dos amistosos en los que el entrenador Néstor Lorenzo está probando a algunos futbolistas que nunca habían jugado con la Selección.

Para Mackalister Silva esta cita era un sueño cumplido, pero también una revancha con la vida. Su carrera deportiva ha sufrido caídas y victorias. Sobre todo las caídas pareciera que forjaron su carácter, más que incluso los títulos que ha ganado. En 2008, por ejemplo, luego de un breve paso por Millonarios, se quedó sin equipo. “Quedo sin hacer nada. No había terminado el bachillerato. Prácticamente tenía una mano adelante y otra atrás”. Luego, tuvo un arranque torpedeado en el Deportes Tolima, equipo en el que igualmente destacó por su liderazgo y desempeño.

Al regreso del club de sus amores, Mackalister Silva vivió la etapa de crecimiento más reciente de Millonarios siendo protagonista y ganándose poco a poco su lugar, dentro y fuera del estadio. Porque este bogotano es, además, una especie de técnico al interior de la cancha, sin pasar por encima del entrenador y un vocero de su equipo al dar declaraciones precisas y lúcidas, siempre con su característica sonrisa.

En palabras del periodista deportivo Juan Felipe Cadavid: “El mejor mediapunta del fútbol profesional colombiano es David Mackalister Silva, un jugador que pese a estar más cerca del retiro, marca diferencia en su posición. (...) Capaz de entender los momentos del juego. Sabe cuándo es mejor lateralizar, jugar hacia al frente o hacia atrás. Alrededor de él giran los demás”.

“El mejor mediapunta del fútbol profesional colombiano es David Mackalister Silva, un jugador que pese a estar más cerca del retiro, marca diferencia en su posición".

Para ‘Maca’, el sueño de vestir la ‘tricolor’ estuvo siempre presente. Incluso su hijo mayor le reclamaba que no perdiera la fe con el anhelo de verlo jugar con la Selección. “A medida que pasa el tiempo uno va viendo lejos el sueño, pero no imposible de alcanzar. (...) El mensaje es que uno no puede dejar de soñar”, dijo Silva cuando lo convocaron. Por eso Néstor Lorenzo decidió llamarlo: “Siempre lo voy a ver en la cancha, y es el jugador destacado del mejor equipo del fútbol colombiano. Por continuidad, regularidad, por juego... (...). Entonces sí, pensé que debía tener una oportunidad de poder estar con nosotros y ponerse la camiseta. Ojalá que lo disfrute y lo aproveche”.

En este momento de su carrera conserva las ganas de jugar. Pero ya piensa en el futuro. Está estudiando gerencia deportiva en el Instituto Johan Cruyff. Sueña con ser directivo o entrenador de Millonarios y quién sabe qué otra posición más. Mackalister Silva encarna el valor de las segundas oportunidades y la persistencia en el fútbol.



A pesar de las críticas o los señalamientos, pareciera que la vida trata de dar un mensaje a quienes amamos el fútbol a través de su testimonio. Como dijo el escritor argentino Martín Caparrós frente al partido de Colombia contra Inglaterra en el Mundial de 2018: “la vida no es como el fútbol; que el fútbol es, más bien, como la vida. Y ustedes saben cómo es eso”.