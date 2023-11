De para atrás con el cangrejo

De acuerdo con Medicina Legal, entre los meses de enero y septiembre de 2022 se presentaron un total de 9.844 homicidios, mientras que en el mismo período de tiempo de del año 2023, se han presentado 10.361. Los secuestros también se dispararon, recordemos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el pasado mes de agosto reconoció públicamente el incremento de este delito.

En los primeros siete meses de 2023 se han reportado 184 secuestros, un incremento del 85,85 %, según el Ministerio de Defensa. Estas retenciones ilegales se le atribuyen a los grupos armados ilegales y a la delincuencia común.

Puede ser que el problema de inseguridad y orden público venga de tiempo atrás, pero esto no es razón para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no tome el toro por los cuernos y no combata a todo aquel que cometa actos que estén por fuera de la ley.

Si el Estado no hace uso de las Fuerzas Militares y de Policía para combatir y perseguir a todo lo que suene a ilegalidad, quienes integran los grupos armados no van a sentir la necesidad de dialogar en una mesa de paz para buscar un acuerdo que les evite llegar rápido a una tumba o a una cárcel.

El mensaje que le envió el pueblo colombiano en las recientes elecciones al presidente de la república, Gustavo Petro, es muy claro como para que no lo entienda y no lo acate, porque el miedo y la incertidumbre que viven millones de personas en municipios y veredas donde el conflicto armado hace presencia con mayor fuerza, ha provocado el poco gusto por la paz total que tanto pregona el primer mandatario.

Bien lo dije en opiniones pasadas, de nada le sirve al Estado firmar un cese al fuego con los grupos armados, cuando la mayor parte de ataques o enfrentamientos que se presenta actualmente no son con el Ejército Nacional, sino entre el ELN y las disidencias o entre estas últimas con el Clan del Golfo, y estos hechos violentos provocan zozobra y miedo en veredas y municipios.

Si el actual presidente de la república no fuese del Pacto Histórico, sino de un partido de centro o de la derecha, la izquierda en Colombia, en este caso la que representa el petrismo, saldría a las calles con carteles que dirían “Nos están matando” pero como los hechos de violencia se presentan en el gobierno de Gustavo Petro, entonces acuden al silencio y miran para otro lado.

Todos estos hechos son muy graves y hay que rechazarlos y es necesario permitir que las fuerzas del Estado cumplan con su obligación de garantizar la seguridad y tranquilidad de todas las personas en nuestro país, porque solo así nuestro país podrá salir adelante.

@sevillanoscar