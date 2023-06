Despenalización vs. legalización del aborto: el desafío del Congreso

Dos recientes decisiones de la Corte Constitucional (T-430/22 y T-158/23) confirmaron lo evidente: que la despenalización del aborto en la sentencia C-055/22 no implicó el reconocimiento de un derecho fundamental y, por tanto, no existe acceso libre y gratuito a procedimientos abortivos, hasta la semana 24 de gestación. Estas decisiones no cambian formalmente el panorama normativo. Sin embargo, en la práctica tienen al menos cinco consecuencias en las discusiones sobre este difícil asunto, que representan a su vez desafíos que deben ser enfrentados con inmensa responsabilidad y urgencia.

La primera consecuencia responde a la enorme desinformación que existía frente a los vacíos que había dejado la sentencia de 2022, pues muchos estaban asumiendo que sí existía un acceso libre y gratuito al aborto hasta la semana 24.

Como ya lo habíamos denunciado en otras oportunidades, esta interpretación dejaba en absoluta desprotección a los no nacidos, pues implicaba que su derecho a la vida tendría un valor de cero, dado que solo bastaría la decisión de la mujer para terminar el embarazo. En cambio, las sentencias de tutela dejan claro que las EPS deben hacer un adecuado balance, pues, aunque la autonomía de la mujer es por supuesto importante, encuentra un límite en la protección de la vida del no nacido y por tanto "trasciende la esfera de la autonomía privada e interesa al legislador” (C-355/06, C-055/22).

Si bien esta situación no es ni cerca la ideal, dado que se presta para enormes arbitrariedades, sí implica que las entidades de salud deberán demostrar, bajo el marco de la rendición de cuentas, que han realizado ese balance adecuadamente.

La segunda consecuencia está relacionada con las causales. Las sentencias recuerdan que estas responden a situaciones “extremas”, palabra que fue efectivamente utilizada por la Corte al establecerlas en el 2006 y progresivamente olvidada. En particular, como lo hemos reiterado, la ambigüedad en la interpretación de las causales ha llegado a puntos tan extremos, que el Director Médico de Profamilia ha dicho que basta que una mujer manifieste que ha tenido “llanto fácil” para certificar una causal.

Esto es inadmisible, porque en la práctica significa que los seres humanos por nacer quedan en completa desprotección, incluso hasta la misma fecha del parto. Por tanto, las entidades de salud tendrán la carga de demostrar que cuando certifican una causal, realmente responde a un caso extremo.

La tercera consecuencia se refiere a que queda claro que la presentación de alternativas (distintas al aborto) a las mujeres, es compatible con la Constitución. Esta postura, que será fundamental al momento de discutir en el Congreso una política integral, representa un avance muy positivo, en un contexto en el que el aborto se presenta como la mejor y única alternativa.

La cuarta consecuencia está relacionada con la resolución 051 del Ministerio de Salud, que le exigía al sistema de salud a practicar abortos hasta la semana 24. Las sentencias de tutela confirman que esta resolución es inconstitucional porque parte de dos supuestos falsos: la supuesta existencia de un derecho fundamental al aborto y la supuesta obligación de las entidades de salud de ordenar estos procedimientos de manera libre y gratuita.

La quinta consecuencia, que implica quizás el mayor desafío, es que se recuerda que el Congreso debe adoptar una política pública integral respecto de esta problemática. Al respecto, se señala que "hasta las 24 semanas y durante toda la gestación por alguna de las tres causales indicadas en la sentencia C-355 de 2006, la IVE no podrá ser perseguida penalmente mientras el legislador no decida lo contrario en un nuevo contexto normativo".

Si bien es cierto que es difícil alcanzar consensos frente a un tema que ha sido tan controversial, esta es una oportunidad única para avanzar en el diálogo y llegar a soluciones legítimas, que nos permitan adoptar medidas eficaces para prevenir embarazos no deseados, prevenir abortos (pues no hay que olvidar que el aborto cobra 73 millones de vidas humanas cada año) y, especialmente, atacar las causas estructurales (especialmente de pobreza, vulnerabilidad y exclusión) que llevan a las mujeres a tomar una decisión como la del aborto, que, por mucho que se intente modificar el lenguaje, siempre será, sin excepción, una tragedia.

Profesora, Universidad de La Sabana