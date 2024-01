Detrimento insaciable

¿En qué momento lo peor de la política se nos trepó a las malas, con ínfulas de renovación, en medio de las incoherencias nauseabundas y despiadadas contra los mismos gobernados?

Medellín, una ciudad resiliente que ha visto pasar en dos épocas diferentes a personajes innombrables que han dividido, satanizado y enlodado a la ciudad con alucinaciones propias de una esquizofrenia patológica y selectiva, hoy sigue padeciendo rezagos de uno de los más lamentables intentos de administración vergonzosa, al calor editorial y mentiroso de las necesidades de los más vulnerables, enlodadas con la mentira y la sevicia de quienes sólo estuvieron para repetir como locos las mismas 3 líneas de las que no evolucionaron mientras desfalcaban a la ciudad en cada una de sus carteras.



Estos excesos, que anticipamos desde hace casi 5 años en estas líneas y durante ese muy vergonzoso periodo, ha dejado a la ciudad con faltantes presupuestales cercanos a los 3.2 billones de pesos, según cifras denunciadas por la administración entrante del alcalde Federico Gutiérrez, quien desde su campaña ha venido revelando macabros alcances, tercerizaciones de recursos y presuntas trampas que incluso hoy, mantienen atornillados a 58 funcionarios en diferentes entidades, de las cuales no pueden despedirse fácilmente por figuras amparadas en indemnizaciones al municipio, como única alternativa para prescindir de ellos.



No más ayer, una de las más cercanas funcionarias de la muy cuestionada e indeseada alcaldía anterior, y quien desde su nula presencia y trabajo en la ciudad desde el año pasado le costaba casi 30 millones de pesos a Medellín, fue despedida de EPM, exponiendo a la ciudad a una indemnización cercana a los 70 millones de pesos, cifras parecidas a las que podrían aspirar los otros funcionarios que no han renunciado a sus cargos a pesar del cambio gubernamental y la evidente y cantada controversia política que tienen con el actual gobierno y los medellinenses en su gran mayoría.



Estas personas, 11 en la Empresa de Seguridad Urbana, 22 en la Empresa de Desarrollo Urbano y 25 en Ruta N, aún no presentan sus renuncias, presuntamente amparados en este tipo de indemnizaciones, proyectadas sin vergüenza alguna, a pesar de los más de 3.2 billones de pesos de déficit en la ciudad. Sin duda un exceso vergonzoso amparado en el amplio alcance legal y visceral para provocar y suponer la trampa padecida en los últimos años.



No bastó con dividir a la ciudad, maltratar y satanizar a los que pensaban diferente, vincular a familiares, amigos y conocidos cuya gran gesta profesional era ponerse una bufanda en el Lleras las dos veces que habían visitado a Medellín en toda su vida. ¿Hasta cuándo van a vengarse de Medellín?, ¿Hasta cuándo el rencor de sus palabras va a seguir resonando con los 3 únicos eufemismos que se saben?, ¿Cuándo entrará la Fiscalía a investigar y condenar cada exceso documentado en todas partes?



Medellín, la ciudad perdida en la desolación de la maraña tramposa y fétida, hoy ha vuelto a florecer. En sus calles, al igual que a mediados de los 90s, los colores volvieron a surgir de los matorrales agrestes que nunca se volvieron a podar. El arte, ¡el verdadero arte! cubierto con los trazos de rencores heredados por la ignorancia ha vuelto a surgir en cada esquina, repleta de los colores y la prosperidad que sólo trae la esperanza. Hoy los paisas solamente quieren olvidar y no repetir nunca esta historia, una que no puede morirse en la omisión característica de los escándalos nacionales, por lo general tapados con otros. Esta historia merece un seguimiento categórico de las autoridades y con rigor, sentar el más grande precedente para quien intente volver a levantarse contra su propio pueblo.



@donandreshoyos en Twitter e Instagram

Comunicador social y periodista, Asesor de comunicaciones estratégicas, CEO MM&C y Columnista