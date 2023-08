Pereira demostró que el fútbol se juega sin miedo

En el mundo del fútbol, Colombia es experto en tener historias de cuentos de hadas. Once Caldas fue sorprendente campeón en 2004 de la Copa Libertadores contra el poderoso Boca Juniors de Carlos Bianchi, el Cúcuta Deportivo llegó a una histórica semifinal en el 2007 en el mismo certamen, y ahora, Deportivo Pereira lleva la posta de esos cuentos de protagonistas inesperados que enamoran al aficionado del fútbol.

Es sorprendente pensar que diez años atrás, Pereira había perdido su reconocimiento deportivo por el incumplimiento de sus obligaciones laborales. Tan solo hace cuatro años, estaban en segunda división. Pero ahora, ostentan una estrella en su escudo obtenida en 2022, y enfrentarán al legendario Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Ponerse a hablar del proyecto deportivo y la apuesta por un técnico estudiado y trabajador como Alejandro Restrepo solo cubre un matiz de la realidad del Pereira. Si bien esto ha llevado al éxito, hay otro intangible que existe en el fútbol, el cual el equipo 'matecaña' demuestra en cada partido del torneo continental: la irreverencia.

En su primera participación en Libertadores, estuvieron a punto de ganarle a Boca Juniors en La Bombonera, lo derrotaron en Pereira y eliminaron a Independiente del Valle, dos veces campeón de Sudamericana, en octavos de final. Más allá de la importancia deportiva de estas hazañas, lo que verdaderamente muestra el equipo es que el fútbol debe jugarse sin miedo. El cliché de decir que es "David contra Goliat" cabe en este ejemplo, pues es un equipo al que nadie le daba el beneficio de la duda de llegar al lugar donde está. A pesar de que la nómina campeona del 2022 del Pereira la desarmaron, y los reemplazos no eran los nombres más rutilantes del fútbol colombiano, ahí están, a punta de convencimiento, garra e irreverencia, en cuartos de final de Libertadores.

Lo conseguido por el equipo de Alejandro Restrepo debería calar en el fútbol colombiano, pues llegaron a una instancia a la que ningún otro club del país llegaba desde el 2016. Los grandes de Colombia duraron años fracasando en Libertadores, quedándose en primera ronda en casi todas sus participaciones, dejándonos en la segunda página del fútbol sudamericano.

Traer fichajes millonarios sin tener un norte claro no sirve. Excusarse detrás de la inversión enorme que pueden hacer los brasileños o argentinos ya no es válido. Si bien el Pereira puede que no quede campeón, dieron el ejemplo de que a los grandes se les puede plantar cara siendo un equipo modesto. El tamaño de la cartera ya no es una excusa. El poder del convencimiento demuestra que puede pesar más que una nómina llena de estrellas.

Pereira demostró que en el campo, son 11 contra 11, y que así tengan al poderoso Boca Juniors en frente, o a un modesto Monagas de Venezuela, hay que jugar con valentía e irreverencia.....los grandes del país deberían tomar nota a ver si despiertan y dejan las excusas en el pasado.

Periodista de NoticiasRCN.com

@NicoMoralesB