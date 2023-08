El Gobierno Nacional sigue saboteando los Panamericanos

Pocas veces hemos visto un evento deportivo tan anticipado y prometedor como los Juegos Panamericanos, que se avecinan para Barranquilla en el año 2027. Sin embargo, tras bambalinas, las tensiones entre el Gobierno Local y el Gobierno Nacional han ido afectando la confianza en la organización y colocado en riesgo la realización de este evento.



El escenario parecía ideal cuando en junio de 2021 se anunció a Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos. La ciudad ya había demostrado su capacidad al organizar los exitosos Juegos Centroamericanos en 2018, catapultando su nombre al escenario internacional. Sin embargo, el cambio de panorama político con la elección de Gustavo Petro como presidente en 2022 puso en marcha una serie de desencuentros que han revelado una preocupante falta de compromiso.



Las declaraciones de la entonces ministra María Isabel Urrutia fueron desalentadoras para el futuro de las justas: la “falta” de recursos y las prioridades gubernamentales cuestionaron la viabilidad de los Juegos, aunque contradictoriamente se propusieron inversiones billonarias para otros proyectos como el Metro de Bogotá. A partir de ese momento, el tono de la relación entre el Gobierno Nacional y Barranquilla cambió.



La decisión de asignar a Rodolfo Bossa como gerente de los juegos marcó un punto de quiebre. Esta acción no solo puso en entredicho el liderazgo local que había demostrado ser eficiente en el pasado, sino que también planteó serias interrogantes sobre la verdadera intención detrás de esta designación. El vínculo de Bossa con el grupo político Torres-Villalba que apoyó activamente a Petro durante las presidenciales de 2022 generó suspicacias sobre la imparcialidad y objetividad de su rol.



Las aguas se volvieron aún más turbulentas cuando se descubrió que la supuesta experiencia de Bossa como gerente de los Juegos Centroamericanos era inexistente, siendo Daniel Noguera quien ocupó realmente ese cargo. Además, su historial deportivo se remonta a décadas atrás, dejando en evidencia una falta de experiencia reciente en la gestión de eventos deportivos de tal magnitud.



Mientras se desarrollan tensas reuniones entre Barranquilla y el Gobierno Nacional para determinar el destino de los juegos, es evidente que las diferencias políticas están entorpeciendo el proceso. Las declaraciones del alcalde reflejan la incertidumbre financiera que rodea al evento, recordando el esfuerzo heroico que la ciudad tuvo que hacer durante los Juegos Centroamericanos, aportando la gran mayoría de la inversión.



La tardanza del Gobierno Nacional para brindar su respaldo ha despertado preocupación incluso a nivel internacional. La incertidumbre sobre la distribución de fondos y la posible carga financiera que recaerá sobre Barranquilla han hecho sonar las alarmas. Incluso naciones extranjeras como el Reino Unido han demostrado más interés en el éxito de los Juegos que el propio Gobierno Nacional.



Ante esta situación, no podemos evitar preguntarnos: ¿dónde queda la promesa de un presidente costeño que se ganó el apoyo del Caribe? ¿Por qué los favores políticos parecen prevalecer sobre las necesidades y metas de una ciudad y una región que han demostrado su valía? Esta lamentable muestra de centralismo político solo confirma el sentimiento de que las regiones son consideradas meras piezas de intercambio en el tablero de favores políticos.



En última instancia, el éxito de los Juegos Panamericanos no solo se mide en medallas y récords deportivos, sino en la capacidad de las entidades gubernamentales de trabajar juntas en pro de un objetivo común. En este caso, Barranquilla merece más que promesas incumplidas y disputas políticas. El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de poner en primer plano el espíritu deportivo, la excelencia organizativa y el compromiso con el desarrollo de una ciudad y una región que han demostrado estar a la altura del desafío.



Internacionalista de La Universidad del Norte y director de incidencia de Colibre.

Twitter: @JoelYepes1