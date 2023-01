¿Era indignación o envidia?

Y es que ya para nadie es un secreto que en época electoral cabe cualquier golpe de opinión para encasillar los aportes programáticos de los eventuales candidatos e intentar por esa línea, marcar diferencias editoriales que despierten apasionamiento y convicción para multiplicar lo más rápido posible la favorabilidad electoral.

Es ahí donde surgen las estrategias de segmentación por edad, genero, preferencias y múltiples indicadores que direccionan mensajes dependiendo del interés de la opinión. Varios montados en las alcaldías locales supieron leer muy bien esas audiencias para ubicar la balanza a su lado y ya hoy con el cargo se dedican a hacer videos de RBD en TikTok olvidando un poco los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Un metro de Bogotá que no parece tener fin ni comienzo; una Cartagena invadida por la delincuencia afuera de lo que hay para mostrar; un Cali, bueno, lo que queda de Cali, con el infame olvido de su actual gobernante, delincuencia disparada, inseguridad, hambre, etcétera; una Medellín polarizada, con inseguridad, deterioro en sus vías, falta de mantenimiento en su alcantarillado, basuras por donde se le mire; no hablemos de Nariño, Cauca y la Guajira, el abandono supremo a los niños y la ciudadanía.

¿Se han dado cuenta que todos los gobernantes actuales sin excepción prometieron acabar con todos esos males?, ¿los recuerdan en campaña con camisa remangada visitando a la gente y diciendo que esa sí era la opción para cambiar la vida?, Todos hablaban de unir a la ciudad sin importar las corrientes ideológicas y los partidos… ¿y al final qué? La misma venda en los ojos para omitir responsabilidades, echarle la culpa de todo mal al anterior y gestionar recursos públicos para que no se monte el contrario.

Parece que se montaran para nombrar vecinos luego de ofrecerles el cargo por citófono. El eterno problema del amigo, el primo, el hermano del amigo y quien sabe cuánto parentesco malévolo en la cadena de personas no competentes para las labores encomendadas. Y es que el problema no es la familiaridad, no hablemos pendejadas. ¡Claro que se gobierna y trabaja mejor con los amigos! Pero hombre, un poquito de sensatez, por lo menos tómense el tiempo de ubicar a la gente en donde brillen y ayuden a arreglar semejantes despropósitos que se documentan a diario con pruebas fehacientes y resultados insuficientes.

¿En cuánto tiempo más nos vamos a dar cuenta que esto no es de izquierdas, derechas o centros?, ¿Cuánto tiempo va a pasar para sentir vergüenza de estar pidiéndole plata a la gente con reformas mientras se malgasta en campañas de desprestigio?, ¿Acaso no hemos aprendido lo suficiente para dejar de ser del comité de aplausos cuando las cosas van mal? Amigos, no es difícil, esta vaina podría tener una solución muy simple: a los gobernantes pidámosles que sean competentes y a la ciudadanía coherente. Mientras eso no cambie algunos van a seguir incendiando el país más que por indignación, por física envidia.

Andrés Felipe Hoyos E.

Analista y periodista

@donandreshoyos