Francia Márquez y el misterio de la reestructuración del Ministerio de la Igualdad

El fiasco del gobierno de anunciar que se había acordado un cese al fuego bilateral con el ELN destapado con el comunicado de la misma guerrilla diciendo que eso no había sucedido, deja en entredicho la seriedad con la que está asumiendo los diálogos. Todo esto se desprende del anuncio de que habría una crisis en la mesa de negociación.

Pero no es este el único error que desnuda la falta de planeación del gobierno. El tema de la compra de los aviones de combate que se vio interrumpido por el CONPES es otro mal chiste. Después de haberse enfrentado al gobierno anterior por el anuncio de Duque acerca de renovar la flotilla de aviones de combate esgrimiendo todos los argumentos habidos y por haber, este gobierno anuncia con bombos y platillos que ahora sí se debe actualizar la flotilla, claro que casi al doble del precio anunciado por el mandatario anterior.

Y cerrando está cadena de joyas preciosas, está la nueva joya de la corona: el nuevo Ministerio de la Igualdad que a pesar de no tener sino días de creado y de que no se conocen los programas que piensan presentar, ya la vicepresidenta lo quiere reestructurar.

El factor común es la falta de planeación. Uno aplaude a más no poder la improvisación de los trovadores paisas o los copleros llaneros en una sesión de contrapunteo, pero en el gobierno eso no es aceptable.

La falta de planeación tal vez solo es superada por la evidente desconexión de los integrantes del equipo de gobierno, como nos lo mostró el episodio del presidente de Colpensiones Jaime Dussán, anunciando que se usarán los ahorros de los colombianos para hacer el tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla y la inmediata reacción del ministro de hacienda, José Antonio Ocampo diciendo entrevista de La FM “No es función del Director de Colpensiones decir qué se hace con los recursos. No tiene por qué entrometerse. Fueron declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza”.

Los bandazos que está dando el gobierno son una muestra de la falta de preparación para gobernar tanto de la cabeza del gobierno como de sus alfiles. Se entiende que algunos de los ministros y funcionarios sean primíparos pero la falta de profesionalismo y de responsabilidad que están dejando evidente está afectando al país en muchos aspectos.

No señora vicepresidenta, lo que hay que restructurar no es un ministerio recién nacido y que no ha empezado siquiera a funcionar, lo que hay que restructurar es la forma como se está planteando manejar el país pues vamos a toda velocidad y en reversa pal estanco.

