Hablemos de salud mental

En el primer semestre de este año, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la Nación, se reportaron 1.540 suicidios, de los cuales el 31%, casi la tercera parte, se originó en la población joven, es decir, 479 jóvenes colombianos acabaron con su vida premeditadamente. A este porcentaje, se suma el de 142 adolescentes y un infante, quienes también, lastimosamente, completaron dicha estadística.

Ante tal panorama, el Ministerio Público se vio en la necesidad de emitir una alerta el pasado agosto por las delicadas cifras en materia de salud mental, especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes “cada vez más presentan síntomas de depresión, ansiedad y trastornos de comportamiento”.

Por esta razón, para que estos datos tan dolorosos no se conviertan en paisaje ni sigan creciendo descontroladamente, es que se hace necesario normalizar la conversación en relación con los temas emocionales y la salud mental; de manera que levantar la mano y reconocer que se necesita la ayuda de un experto no se convierta en motivo de burla, rechazo o estigma.

Ya es momento de que el chiste, el comentario descalificador, la mirada inculpadora y el estereotipo que suele recaer sobre aquel que con valentía decide ir a terapia desaparezca. Trabajar en la salud mental, a diferencia de tratar a una dolencia física, en la que en la mayoría de las veces existe un tratamiento estandarizado, tiene unas diferencias muy particulares que dificultan el proceso.

La primera, y quizás una de las que más complejizan el proceso, es que el punto de partida es confuso e incierto. Darse cuenta y reconocer que internamente algo no está bien, además de doloroso, puede ser un proceso de años, en el cual no existe el equivalente a una radiografía que ilustre con precisión el origen ni la intensidad del malestar.

Lo segundo es que dar con un especialista o un profesional que se acomode a las necesidades emocionales de un paciente no es fácil y, por lo general, no se logra en el primer intento; lo que hace que este proceso no sea lineal, exija de resiliencia y, nuevamente, tome meses e, incluso años.

Y como si el desafío en este punto no fuese mayor, se suma el amplio espectro de síntomas que acompañan los trastornos emocionales y de salud mental, los cuales incluyen, dependiendo del diagnóstico que se tenga: insomnio, dificultades para concentrarse, alteraciones en el apetito, desinterés, irritabilidad, pensamientos negativos, sensación de cansancio y desesperanza, por mencionar algunos.

Todos estos síntomas, en su gran mayoría, no son igual de tangibles a una fractura en una pierna o a una lesión en un brazo -que, con un par de muletas o un yeso, rara vez, se cuestionan públicamente-, lo que desafortunadamente incide en que sean desestimados en algunos entornos, como los laborales o los familiares.

Así las cosas, y ahora que se dimensiona un poco mejor la complejidad de trabajar en la salud mental, vale la pena sumarse a la solución: ser más empático con quien decide trabajar en sus aspectos emocionales, no juzgar; y, sobre todo, evitar caer en falsos imaginarios, que dificultan el proceso de quien lo está intentando.

Esa, justamente, ha sido la apuesta que hemos venido promoviendo desde Selia, como plataforma especializada en salud mental -que conecta a pacientes con profesionales certificados para brindar terapias en línea-, pues creemos que una mejor Colombia es posible por medio de una sociedad que hable libremente acerca de su salud mental, sin tabús, estigmas ni prejuicios; una sociedad que reconozca que parte de su bienestar pasa por reconocer que hay aspectos que requieren manejarse con profesionales.

Cofundador de Selia