¿Sabía que hay otras formas legales de cumplir el sueño americano?

La migración existe desde la época de las cavernas, el ser humano lo necesita, por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración, o en casos más críticos, el acceso a un empleo. Como migrante colombiano reconozco cuales son las dificultades mas grandes que tiene que pasar un colombiano a la hora de tomar la decisión de hacerlo, pero considero que el problema mas grande está en la desinformación; siendo abogado de profesión, en ese momento no tenía ni la más mínima idea de la complejidad tras los procesos migratorios de los diferentes países; en las facultades de derecho, es una materia que no se aborda ni siquiera de manera lateral y somos muy pocas las firmas que nos dedicamos de manera seria a estos temas, algo que resulta bastante paradójico ya que somos un país con alto trafico de compatriotas migrando en

diferentes partes del globo.

Revisando las cifras del departamento de seguridad nacional de la administración del presidente Joe Biden podemos ver el registro de agosto justo después de las elecciones en 2022 dicen que 14.051 compatriotas colombianos trataron de cruzar desde múltiples puntos de las fronteras con Estados unidos y por cualquier vía, bien sea terrestre, marítima o aérea.

Indica el departamento que 13.024 de ellos lo hicieron por la frontera sur sumándose a un total de 116.000 arrestos para lo que iba del año 2022 lejos de manera espeluznante con los años anteriores 10.000 para el 2021 y no más de 3000 en el 2020 con mis matemáticas de abogado es claro un incremento del 4.000% me aborda un poco de preocupación al ver el aumento tan dramático de

colombianos entrando por la frontera, por incertidumbre política, desplazamiento, quiebras económicas, falta de gestión de nuestros dirigentes etc. y justo con el mismo desconocimiento, algo de culpa por falta de profesionales en la materia y mucho de culpa por no informarse de manera responsable con expertos, siguiendo las guías de primo o del amigo del amigo que pasó al otro lado.

Es importante que los colombianos sepan que hay más de 31 formas de emigrar legalmente a los Estados Unidos, evitando poner sus vidas en manos de un Coyote que no le interesa si viven o mueren, y que realmente no necesitan de él. Generalmente, las personas llegan solicitando asilo mediante argumentos que no son válidos ante la ley, por desconocimiento de la misma.

Día a día, desfilan por los pasillos de nuestra oficina personas con diferentes perfiles y habilidades que pueden iniciar un mejor camino migratorio, por ejemplo profesionales con la EB2, comerciantes con la visa,E2, o EB5, emprendedores con la visa L, por oferta laboral EB3, prometido o prometida con visa K1 y K2, inventores con visa EB1, religiosos visa R, deportistas con visa O, artistas con visa P, estudio con una visa F o M, entre muchos más perfiles, quienes pudieron optar por vías más óptimas para lograr sus visas o residencias en lugar de comenzar su travesía, e incluso pasar por la espera actual para la visa de turismo que está por encima de 2.5 años.

Estas categorías ofrecen una migración legal por la puerta grande e incluso con tiempos mas cortos que la misma visa de turismo en la actualidad, ofreciendo un estatus legal, no solo al aplicante principal del visado, sino a su familia que, según la regla general de inmigración, en su mayoría es al cónyuge y sus hijos menores de 21 años que no estén casados ni con hijos.

El futuro económico, mental y la unión familiar es algo que ha costado alcanzar y que no vale poner en riesgo. El “coyote” no es un agente de viajes y menos un asesor migratorio y si esta dispuesto a gastar miles de dólares en un viaje lleno de dudas y que no le promete absolutamente nada, puede también ser responsable y analizar sus posibilidades con un verdadero profesional, que gracias a la virtualidad lo puede tener a un clic de distancia.

CEO Immigration and Business