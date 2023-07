Inteligencia artificial: la discusión de carácter urgente

La inteligencia artificial (en adelante IA) ha llegado para quedarse y sus desarrollos y aplicaciones siguen en expansión, desde creación de textos (como artículos, poemas, cuentos) imágenes, videos y audios, entre otros.

En la última década, la IA ha evolucionado a pasos agigantados, transformando nuestra sociedad y ofreciendo innumerables beneficios en diversas áreas. Sin embargo, esta rápida expansión ha planteado inquietudes sobre su uso ético y sus posibles consecuencias no deseadas.

Hoy los medios nos bombardean con noticias que van desde curiosidades sobre la IA, formas de aprovecharla hasta con temores apocalípticos y riesgos reales de la misma.

Sin embargo, como sociedad y país es muy poco lo que se esta haciendo. Solo vale la pena examinar que en el Plan Nacional de Desarrollo, poco o nada se mencionó sobre la materia. El empresariado, hoy esta ocupado con las variaciones del dólar, la inflación y los avisos del gobierno de turno; y la academia más allá de eventos aislados con algún autodenominado “experto”, de una tecnología que antes del año pasado poco o nada estaba en la palestra pública, poco esta implementando y conscientizando al respecto.

Deberíamos empezar a prepararnos para esta tecnología, calificada como un “game changer” o un agente que puede cambiar las reglas de juego sociales, políticas y económicas.

Y aunque a primera vista los beneficios son enormes, al igual que cualquier tecnología, también comprende impactos negativos, desde la pérdida proyectada de “un total de 14 millones de empleos desaparecerán durante los próximos cinco años a medida que más empresas adopten tecnologías de inteligencia artificial (IA) y la economía global continúe debilitándose”, advirtió el Foro Económico Mundial (FEM) en su último informe.

Hasta lo que menciona el mismo fundador y CEO de Openai Sam Altman: “Si la inteligencia artificial sale mal, (todo) puede salir muy mal”.

Los riesgos de la IA

La IA presenta varios entre ellos en primer lugar tenemos los relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos. Las aplicaciones de IA recopilan y analizan enormes cantidades de información personal, lo que plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que terceros malintencionados accedan a esta información para fines ilícitos. La regulación adecuada debería garantizar que los datos sean tratados con el más alto nivel de protección y que se establezcan salvaguardias para prevenir el uso indebido de la información.

Por otra parte, la cuestión de la responsabilidad y la transparencia de los algoritmos de IA es primordial. A medida que la IA se vuelve más compleja y autónoma, es esencial que las decisiones tomadas por estas máquinas sean explicables y comprensibles para los seres humanos. La regulación debería exigir la implementación de medidas que permitan a los usuarios conocer cómo se toman las decisiones y cómo se llega a ciertas conclusiones, especialmente en áreas críticas como la salud, la justicia y el empleo.

En tercer lugar, la regulación de la IA puede ayudar a abordar el sesgo y la discriminación inherentes a algunos sistemas de inteligencia artificial. Dado que estos sistemas se entrenan con datos históricos, pueden perpetuar y amplificar prejuicios sociales existentes. La regulación debe requerir pruebas exhaustivas para identificar y mitigar cualquier sesgo involuntario que pueda surgir en los algoritmos de IA, asegurando que se promueva la equidad y la justicia en su implementación.

En cuarto lugar, la automatización impulsada por la IA puede tener un impacto significativo en el empleo y la economía. Aunque la automatización ha demostrado mejorar la eficiencia en muchas industrias, también es necesario abordar las preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la necesidad de proporcionar una transición justa para los trabajadores afectados. La regulación podría establecer directrices para el uso responsable de la IA en el ámbito laboral, fomentando la capacitación y la reorientación profesional para aquellos cuyas tareas sean reemplazadas por sistemas automatizados.

¿Qué hemos hecho al respecto?

El pasado 11 de mayo, el Parlamento Europeo presentó una propuesta de Ley dedicada especialmente a la Inteligencia Artificial.

Previamente, en el año 2020, el Parlamento ya había presentado un reglamento específico para la IA, pero se estaba quedando desactualizado debido al gran avance que está viviendo esta tecnología en el último año. Por otra parte, en 2020 esta tecnología todavía era una gran desconocida para la gran parte de la población y su uso, por lo tanto, era mucho más restringido.

Respecto a lo que se ha hecho en Colombia, El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2022-2026, titulado “Construyendo Futuro”, no incluye detalles sobre como el país planea abordar la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la automatización, la robótica y este tipo de entornos virtuales.

La regulación siempre se queda atrás de la innovación, nuestros sistemas políticos se pierden en debate y burocracias. No corresponde solo al gobierno sino a todos los agentes sociales, eso es: empresas, academia y familias, empezar a debatir, educarnos y apropiarnos de estas nuevas tecnologías. Por el lado del gobierno, mucho nos ha enseñado las leyes entorno a apps como Uber y Airbnb sobre lo que pasa cuando no se regula a tiempo las tecnologías emergentes. Los impactos de IA puede superar lo que pasó con las plataformas de economía colaborativa, por lo que es un imperativo que el Gobierno pueda empezar a poner en la mesa el tema. Y ya que no se incluyó en el PND, pueda encontrarse otros espacios en donde hacerlo.

@alvaronarvaezr